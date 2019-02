Il parco da surf artificiale più grande del mondo sorgerà in Corea del Sud

wired

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Ildapiùdelindel Sud e aprirà i battenti nel 2020. Situato a Turtle Island, presso Siheung, città a un’ora circa dalla capitale Seul, il Wavegarden Cove diventerà un’attrazione per tutti gli amanti degli sport marini, perché oltre alsi potranno praticare anche kayak, Sup e nuoto, senza dimenticare le passeggiate su una spiaggia lunga poco più di un chilometro.Il tratto distintivo delsarà l’area dedicata aiisti, con zone divise per professionisti, amatori e neofiti, e un sistema che genererà fino a mille onde di diverse dimensioni all’ora. Il progetto sarà realizzato dagli spagnoli di Wavegarden insieme a Daewon Plus Construction (uno dei gruppi immobiliari più grandi del paese asiatico) e, considerando pure gli hotel e le altre strutture che vedranno la luce all’interno della proprietà, prevede una spesa ...