Varese | la prima squadra sospende l' attività

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Sassari vince ed è prima - sconfitta indolore per Varese : Quinta vittoria consecutiva per la Dinamo Sassari in FIBA Europe Cup. I sardi hanno sconfitto i ciprioti dell’AEK Larnaca con il punteggio di 93-81 e con questo successo i sardi chiudono al primo posto la seconda fase a gironi, mettendosi alle spalle la Pallacanestro Varese. Il migliore in casa Sassari è Achille Polonara, che sfiora la doppia doppia chiudendo con 24 punti e 9 rimbalzi. In doppia cifra ci vanno anche Rashawn Thomas (18), ...