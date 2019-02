Rottamazione cartelle | si riapre il condono | chi può pagare per tornare in regola

L'adesione alla Rottamazione delle cartelle blocca anche i pignoramenti del conto corrente : Come ogni anno, il quotidiano “Il Sole 24 Ore” ha organizzato il convegno Telefisco. Si tratta di un appuntamento ormai annuale con il quale si affrontano le novità che ogni anno il governo tra manovra di Bilancio e suoi collegati, emana in materia fiscale. Un convegno che permette a liberi professionisti, tecnici del settore, ma anche imprenditori e addetti ai lavori, di chiarire meglio quanto ruota intorno a queste novità, con l’Agenzia delle ...

Cartelle : stralcio e Rottamazione - le due misure per una platea diversa : La Pace Fiscale, provvedimento del governo riferito a contribuenti indebitati con il concessionario della riscossione ha già prodotto la cancellazione d’ufficio di tutte le Cartelle sotto i mille euro notificate tra il 2000 ed il 2010. Oltre a questa piacevole sorpresa per i contribuenti, tra decreto fiscale e maxi emendamento alla manovra finanziaria, l’esecutivo ha varato la terza rottamazione delle Cartelle ed il cosiddetto saldo e stralcio. ...

Rottamazione delle cartelle e saldo e stralcio - differenti vie per contribuenti con debiti : Rottamazione delle cartelle terza edizione e saldo e stralcio sono due dei provvedimenti più attesi della cosiddetta Pace Fiscale, insieme di misure che il governo tra manovra finanziaria e decreto fiscale, ha deciso di avviare per il 2019. Le due misure sono già entrambe attive tanto è vero che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l’attuale concessionario alla riscossione dei tributi nato dopo la cessazione di Equitalia, ha già previsto ...

Cartelle : nuova Rottamazione e saldo e stralcio - domande ad aprile : Se reddito di cittadinanza e capitolo pensioni sono i due capisaldi della manovra, anche la cosiddetta "Pace fiscale" rientra tra i provvedimento di vasto interesse per i cittadini. Si tratta di un contenitore di misure che il governo ha voluto emanare per consentire ai contribuenti indebitati con il Fisco di mettere a posto la propria situazione. Nel decreto fiscale, atto di governo collegato alla legge di Stabilità che reca disposizioni ...

Rottamazione cartelle online : nuovo servizio Fai da Te - come fare : Il Decreto fiscale 2019, da poco approvato, ha dato il via a quella che sarà conosciuta come Rottamazione ter: il nuovo piano di definizione agevolata delle cartelle esattoriali previsto per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. È l’articolo 3 del Decreto a prevederla e, con un comunicato stampa ad hoc, l’Agenzia delle entrate ha reso noto che da oggi è attivo un nuovo servizio telematico – Fai ...

Rottamazione cartelle scaduta il 7 dicembre : cosa accade alle rate non pagate : Chi aveva rate pendenti nel piano di Rottamazione cartelle esattoriali, in particolare di Rottamazione bis, ha avuto tempo per saldare i vecchi importi pendenti di luglio, settembre e ottobre 2018 entro lo scorso 7 dicembre. Scaduto questo termine il tempo per mettersi in regola con i vecchi debiti è finito. Ma cosa succede ora? Quali sono le conseguenze e i comportamenti che il Fisco metterà in atto nei confronti di chi non è oggi in regola ...

Dl fisco è legge. Stretta su evasori assicurazione auto - bonus bebè e Rottamazione cartelle : cosa prevede : Il decreto fiscale è legge: la Camera lo ha approvato con il voto di fiducia. A favore si sono espressi 272 deputati, 143 contrari e tre astenuti. Dopo una lunga gestazione, due consigli dei ministri e una crisi di governo sfiorata, l’Aula di Montecitorio ha dato il via libera definitivo al provvedimento, con il piccolo incidente di percorso del governo battuto su un ordine del giorno. Le sanatorie previste dal dl diventano dunque effettive, ...

Fisco - ultima chiamata per la Rottamazione delle cartelle : chi riguarda e come pagare : Entro il 7 dicembre i contribuenti che hanno saltato il pagamento di almeno una delle rate di luglio, settembre o ottobre della rottamazione bis, hanno la possibilità di rimediare e rientrare nella nuova definizione agevolata versando la somma dovuta. La scadenza riguarda 345mila contribuenti: ecco chi sono e come pagare.Continua a leggere

Cartelle esattoriali - per i “ripescati” la terza Rottamazione scade il 7 dicembre. Ma è solo la prima tappa : La rottamazione ter entra nella fase operativa con la scadenza del 7 dicembre. È infatti questo il termine ultimo per i 345mila “ripescati” delle precedenti edizioni che potranno rientrare nella procedura pagando le rate scadute fino al 31 ottobre con i bollettini di cui sono già in possesso. I contribuenti che aderiranno direttamente all’ultima versione della definizione agevolata avranno invece tempo fino al 30 aprile 2019 per presentare ...

Rottamazione cartelle - ultima chiamata entro venerdì o niente 'ter'. Dove si paga e le info utili : Rottamazione bis , ultima chiamata o niente Rottamazione ter: regolarizzare i pagamenti della prima per poter usufruire della seconda. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiama infatti alla cassa ...

Rottamazione cartelle - ultima chiamata o niente 'Ter'. Dove si paga e tutte le info utili : Regolarizzare i pagamenti della Rottamazione bis oppure niente Rottamazione ter . L'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiama alla cassa entro venerdì prossimo, 7 dicembre, tutti i contribuenti ad oggi ...

Rottamazione bis delle cartelle - c'è tempo fino al 7 dicembre per le rate scadute : Sono 345mila i contribuenti ad oggi chiamati a pagare entro venerd 7 dicembre le rate scadute della Rottamazione-bis delle cartelle per non perdere i benefici concessi dalla legge. Lo ricorda l ...