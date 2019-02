Pd | Martina a Prodi | Servono più figli che padri | nuova generazione

Martina replica piccato a Prodi : "Al Pd servono figli più che padri - una nuova generazione" : "Io penso che al Pd, oggi come mai, servano figli, più che padri. Penso a una nuova generazione in campo per combattere questa destra pericolosa e rilanciare il nostro impegno fondamentale per la nuova Europa. Penso che alle primarie più elettori andranno e più daremo forza all'alternativa a Lega e Cinque Stelle". Così il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina."Insisto anche con l'idea che ...