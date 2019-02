BIT – La vacanza si organizza con L’esperto a domicilio : un turista digitale su 10 si rivolge ai consulenti di viaggio : La vendita a domicilio si conferma una formula vincente quando si tratta di proporre viaggi: in questo ambito poter contare sulla consulenza di un esperto rappresenta un valore aggiunto insostituibile, anche nell’era del web. In occasione di BIT – Borsa Internazionale del Turismo (Milano, 10-12 febbraio 2019), Univendita, l’associazione che rappresenta l’eccellenza nella vendita diretta a domicilio, fa il punto sulle ultime tendenze nel mondo ...

Torres - arriva L’esperto difensore Samuele Romeo [FOTO] : La Torres comunica l’arrivo in rossoblù dell’esperto difensore Samuele Romeo. Il giocatore da domani si allenerà con i nuovi compagni per la seconda parte di stagione agli ordini di mister Sanna: «Questa sfida la affronto con tante motivazioni– le sue prime parole in rossoblù. Arrivo a Sassari per indossare una maglia importante e provare a dare una mano ai miei nuovi compagni che sicuramente non stanno vivendo una situazione semplice. ...

Campo magnetico - L’esperto Ingv : “La vita sulla Terra rischiò di sparire come su Marte” : La Terra ha rischiato di fare la stessa fine di Marte, un pianeta arido, privo di vita, se si esclude la possibile presenza di batteri nel sottosuolo o nei suoi laghi sommersi, tutta ancora da dimostrare. È accaduto poco più di mezzo miliardo di anni fa, quando il nostro Pianeta è stato sul punto di perdere il suo Campo magnetico. Compromettendo il futuro della vita proprio in uno dei momenti di sua maggiore espansione, la cosiddetta esplosione ...

Sale rosa dell’Himalaya - L’esperto sfata un mito : “Non apporta benefici ed è impuro - ecco tutta la verità” : Il Sale rosa dell’Himalaya non ha proprietà benefiche per la salute, anzi sarebbe impuro rispetto a quello marino, ma viene fatto pagare il doppio. La doccia fredda che sfata uno dei tanti nuovi miti a tavola arriva dal nutrizionista Andrea Ghiselli, dirigente del Centro di Ricerca Crea-Alimenti e nutrizione. “Questo Sale deve la sua colorazione a delle impurità di alcuni minerali come il ferro, lo zinco, il magnesio e il calcio e ...

Terremoto in Romagna - L’esperto : “E’ l’ennesima scossa di avvertimento - se lo ignoriamo ciò che accadrà sarà colpa nostra” : Una forte scossa di Terremoto ha fatto tremare il Nord Italia alle 00:04 della notte tra il 14 e il 15 gennaio. La scossa, in base ai dati ufficiali dell’INGV, è stata di magnitudo 4.6 con epicentro sulla costa di Ravenna, molto vicino all’area in cui sorge Mirabilandia. Si è verificata a 25km di profondità ed è stata avvertita in tutto il Nord Italia e su gran parte del Centro. La terra ha tremato in modo particolarmente significativo in ...

Terremoto di oggi in Romagna - L’esperto : “Il Governo istutuisca un piano nazionale di ricostruzione di edifici vulnerabili” : Il Terremoto, di questa notte in Emilia Romagna, ci ricorda che “la regione è soggetta da millenni a una spinta geodinamica” dell’Appennino verso il mare Adriatico. E’ fondamentale quindi porre attenzione a “come, quando e in che modo si costruisce” per evitare danni. Lo spiega Gabriele Ponzoni, ad Agenzia Stampa Italia, segretario generale della Federazione europea dei geologi che raggruppa 45.000 professionisti appartenenti alle associazioni ...

Maxi spiaggiamento di Gamberetti a Ischia - L’esperto : “forse è successo per un’onda anomala o una mareggiata” : Potrebbero essersi spiaggiati per colpa di un’onda o di una mareggiata, i Gamberetti ritrovati a centinaia nella baia di San Montano a Ischia, mentre sembra meno plausibile l’ipotesi della morte per intossicazione da sostanze inquinanti, vista l’assenza di altri animali morti lungo la costa. Per escluderla completamente, pero’, bisognera’ attendere l’esito delle analisi tossicologiche condotte in queste ore ...

Il Polo Nord magnetico migra dal Canada alla Siberia. L’esperto Ingv : “Possibile segno di una inversione dei poli” : Il Polo Nord magnetico sta migrando, spostandosi dal Canada verso la Siberia. Ne dà notizia la rivista Nature, che anticipa i contenuti del nuovo Modello magnetico globale, il World magnetic model. Questo nuovo report scientifico che descrive le caratteristiche del campo magnetico terrestre aggiornando quello del 2015, era in programma per il 2020, ma gli esperti hanno deciso di anticiparlo al 2019 proprio per dare conto della migrazione del ...

Terremoto Etna - L’esperto : “La scossa di oggi è l’ennesimo segnale di una fase eruttiva importante nel breve-medio termine” : L’Etna continua a farsi sentire, e sebbene la fase eruttiva ‘natalizia’ si sia ormai conclusa, le continue scosse di Terremoto che stanno interessando l’area intorno al vulcano sono un netto segnale che qualcosa ancora si sta muovendo. La scossa di magnitudo 4.1 della scorsa notte ne è un esempio pragmatico. Lo conferma, ai microfoni di MeteoWeb l’esperto vulcanologo dell’Osservatorio Etneo – INGV di ...

Parto in autoipnosi - di cosa si tratta e come funziona? Ce ne parla L’esperto : “Questa tecnica aiuta a gestire e modulare l’ansia e il dolore durante la gravidanza. Diversi studi hanno dimostrato come...

Animali - sos freddo : i consigli delL’esperto per la salute dei cani : Primi giorni dell’anno contraddistinti dal freddo, con l’arrivo di una ‘sciabolata’ artica che da domani colpirà l’Italia. Le temperature, avvertono gli esperti, potrebbero scendere anche di 8-10 gradi rispetto alle medie stagionali, una situazione che mette in allarme anche i possessori di Animali domestici, che devono farsi trovare pronti per gestire al meglio questa situazione climatica per evitare ripercussioni ...

Colesterolo - la verità delL’esperto sui valori del sangue : Cos’è il Colesterolo? E’ vero che fa male? Proviamo a fare chiarezza. “Il Colesterolo è essenziale per l’integrità e il funzionamento delle membrane di tutte le cellule, costituisce il mattone con il quale l’organismo fabbrica gli ormoni maschili e femminili, quelli della corteccia surrenale, rappresenta il precursore della vitamina D che si formerà sotto azione dei raggi ultravioletti, è il costituente essenziale ...

Etna - terremoto Catania : l’analisi delL’esperto - ecco cosa può avere causato il sisma magnitudo 4.9 : Il prof. Franco Ortolani, noto e apprezzato ordinario di Geologia e direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio della prestigiosa università “Federico II°” di Napoli, oggi Senatore per il Movimento 5 Stelle, fa alcune considerazioni sul terremoto magnitudo 4.9 verificatosi alle 03:19 sul versante orientale dell’Etna: “Il cerchio rosso, nelle figure allegate, individua schematicamente l’area epicentrale ...