huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La Lega prepara i suoi emendamenti 'anti-furbetti e fannulloni' sul reddito di cittadinanza - AScannabue : RT @HuffPostItalia: La Lega prepara i suoi emendamenti 'anti-furbetti e fannulloni' sul reddito di cittadinanza - HuffPostItalia : La Lega prepara i suoi emendamenti 'anti-furbetti e fannulloni' sul reddito di cittadinanza - infooggi : Reddito: Lega prepara emendamenti contro evasori e 'fannulloni' #reddito #salvini #lega #emendamenti #contro… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Non bastano allale norme '-divano' inserite nel provvedimento suldi cittadinanza. Il partito di via Bellerio vuole stringere ancora di più il campo dei beneficiari. E stando, riferiscono fonti parlamentari, un pacchetto diche verrà presentato martedì. Si tratta di modifiche per evitare che i fondi vadano "a chi finora non ha fatto nulla per ottenere un posto di lavoro", spiegano le stesse fonti.Il- questa la premessa - deve andare a chi dimostra di essere iscritto all'università o di aver fatto perlomeno un percorso scolastico. L'obiettivo è quello di "scovare i", di non far sì che a beneficiare della misura del governo siano nullafacenti.Secondo lo schema delchi firma il Patto per il Lavoro o il patto per l'inclusione sociale "deve partecipare a progetti utili alla ...