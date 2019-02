Caso Diciotti | Giorgio Lattanzi | Un reato può essere commesso da un ministro o da

Caso Diciotti - il premier Conte blinda Salvini : 'Ha agito secondo linee del governo. Io responsabile' : 'Di questo indirizzo, così come della politica generale del governo, non posso non ritenermi responsabile, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione'. Lo scrive il premier Giuseppe Conte, parlando del Caso Diciotti, nella lettera ...

Conte e il M5s lanciano un salvagente per Salvini sul Caso Diciotti : Roma. Il plico sulla Diciotti – con la memoria difensiva del ministro dell’Interno Matteo Salvini e gli allegati del governo – è stato consegnato stamattina ai membri della giunta delle immunità del Senato, che deve decidere se autorizzare il processo a carico del capo della Lega oppure no. Di fatto

Caso Diciotti - Conte : «Io responsabile - l’azione di Salvini coerente con il programma di governo» : Il premier: «Il governo ha posto in essere ogni azione utile a promuovere una politica di contrasto all’immigrazione irregolare». «l’azione di Salvini coerente con il programma dell’esecutivo». Grasso: «Carte irricevibili»

Caso Diciotti - scontro in giunta immunità su Salvini. Grasso : "Documenti presentati irricevibili" : "La politica deve decidere se ho agito nell'interesse del mio paese - ha detto il ministro - lascio che tutti leggano le carte, non chiedo favori o aiutini a nessuno, ognuno votera' secondo coscienza.

Sul Caso Diciotti Conte dice di essere responsabile. "Salvini attua un indirizzo" : Le azioni portate avanti dal ministro dell'Interno" Matteo Salvini "si pongono in attuazione di un indirizzo politico-internazionale, che il Governo da me presieduto ha sempre coerentemente condiviso fin dal suo insediamento. Di questo indirizzo, così come della politica generale del Governo, non posso non ritenermi responsabile, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione". È quanto scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Caso Diciotti - Conte su Salvini : «Io responsabile - lui attua l'indirizzo di governo» : «In secondo luogo il governo ha posto in essere ogni azione utile a promuovere una politica di contrasto all'immigrazione irregolare quanto più possibile condivisa a livello europeo. In particolare ...

Caso Diciotti - Salvini : 'non chiedo aiutini - ho difeso l'interesse dell'Italia' : "Sento il dovere di precisare - scrive il presidente del Consiglio - che le determinazioni assunte in quell'occasione dal ministro dell'Interno sono riconducibile a una linea politica sull'...

Matteo Salvini - la difesa sul Caso Diciotti arriva in Giunta. "Non chiedo aiutini a nessuno" : È il giorno della memoria difensiva di Matteo Salvini alla Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato. Memoria difensiva già in parte rivelata ieri sera ai media.Salvini, intervenendo a Radio Anch'io sul cas Diciotti, afferma: "Tutti leggano le carte, non chiediamo favori e aiutini a nessuno. Ricordo che non si voterà se Salvini è colpevole o innocente. Bisognerà capire se l'ho fatto ...

Caso Diciotti - oggi la memoria di Salvini in giunta : Arriva sul tavolo della giunta per le immunità del Senato la memoria scritta del ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, contro la richiesta di autorizzazione a procedere per il Caso dei ...

Salvini ha depositato la sua memoria "tecnica e non politica" sul Caso Diciotti : Una memoria "tecnica e non politica" in cui si afferma che Matteo Salvini ha agito per "preminente interesse pubblico" non per sua "iniziativa politica personale" ma seguendo una strategia di governo ben definita e coordinata, coerente con il contratto di governo, in un caso in cui sono risultate evidenti le "responsabilità e le omissioni" da parte di Malta e le richieste di interventi di "solidarietà" inoltrate dall'esecutivo italiano alle ...

Video arresto Battisti - Matteo Salvini : “Pensano di farmi paura? È un altro Caso Diciotti” : Salvini ha commentato così l'indagine che lo vede coinvolto insieme al ministro Bonafede: "Ho non so più quante inchieste in corso. Ogni giorno arrivo in ufficio e sembra 'C'e' Posta per te'. La settimana scorsa altra indagine perché mi sono permesso di far vedere in Video la faccia di quel criminale di Cesare Battisti quando finalmente tornava in Italia dopo 37 anni di vacanza".Continua a leggere

La memoria di Salvini sul Caso Diciotti : «Accogliere la nave era compito di Malta» : Il vicepremier, accusato di sequestro di persona, ribadisce che «erano i maltesi ad avere la responsabilità e gli oneri di prima accoglienza» nei confronti dei 190 profughi raccolti dalla nave nel Mediterraneo, e di avere fatto solo gli interessi dell’Italia