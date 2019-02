UK | soffocò il figlio contro il sedile dell' auto | madre e padre continuano a negare

Blastingnews

: No Sofia sto morendo ho appena visto quest'esibizione. San figlio mio come sei vestito soffoco - needvmin : No Sofia sto morendo ho appena visto quest'esibizione. San figlio mio come sei vestito soffoco -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Torna a far parlare di se la triste vicenda del piccolo Alfie, il bambino di 3 anni soffocatoundi un'mobile a Londra lo scorso gennaio. In questi giorni è cominciato il processo nei confronti delo stesso, Stephen Waterson, di 25 anni, e di sua, Adrian Hoare, di 23 anni. I due sono accusati, con motivi diversi,a morte del loroletto. La giovane mamma, che era presente anche alla scena, non avrebbe fatto nulla per evitare il dramma, che ha scioccato tutta l'Inghilterra. Negli scorsi giorni è cominciato il processo nei loro confronti, e sono emersi degli elementi che aggraverebbero ulteriormente la loro già delicata situazione giudiziaria.Ricostruzione del dramma All'epoca dei fatti l'uomo era seduto come passeggero sulanteriorea vettura. Watersone e la Hoare, come ricordavamo in un precedente articolo su questo fatto di ...