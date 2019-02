Snowboard | Fischnaller eterno | argento ai Mondiali in parallelo

Snowboard - sono 24 le medaglie iridate nella storia per l’Italia. Roland Fischnaller a quota 5 : Secondo quanto riportato sul sito FISI salgono a 24 le medaglie iridate dell’Italia nella storia dei Mondiali di Snowboard: per Roland Fischnaller quella odierna è la quinta in carriera. All’azzurro manca soltanto l’oro nello slalom gigante parallelo per poter affermare di aver vinto medaglie di tutti i metalli in entrambe le specialità dello Snowboard alpino. UOMINI 2019 Park City (Usa) PSL 1. LOGINOV Dmitry (RUS) 2. ...

Snowboard - Mondiali 2019 : la gioia di Roland Fischnaller. L’azzurro : “E’ un argento guadagnato - tornare qui dopo le Olimpiadi del 2002 è un’esperienza incredibile” : Eterno Roland Fischnaller: l’azzurro conquista l’argento nello slalom parallelo ai Mondiali di Snowboard alpino di Park City, negli States. Per lui si tratta, a 38 anni suonati, della quinta medaglia iridata. Fischnaller ha parlato a caldo al sito federale, esternando tutta la propria soddisfazione. Così FIschnaller: “Oggi ho disputato la gara più difficile della mia carriera, non ricordo uno slalom così lungo, su un tracciato ...

Snowboard : Roland Fischnaller strepitoso argento nel PSL. Nella sfida generazionale trionfa un mostruoso Loginov : Una vera e propria sfida generazionale. Venti anni di differenza: un italiano che ha fatto la storia nell’ultimo decennio di questo sport, un russo che è pronto a riscriverla, mettendo un primo grande tassello in questi Mondiali di Snowboard in quel di Park City. Dmitry Loginov è davvero stellare in terra statunitense: il Millenial fa due su due e, dopo aver trionfato ieri nel PGS si impone anche nel PSL, centrando una clamorosa doppietta. ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Roland Fischnaller è il migliore nelle qualificazioni del PSL. Avanzano anche March - Bagozza e Ochner : Quattro azzurri su cinque superano le qualificazioni del PSL dei Mondiali di Snowboard a Park City (USA). Il grande protagonista è Roland Fischnaller che timbra il miglior tempo in 1:18.68. Il veterano azzurro ha dimostrato ancora una volta la sua classe, reagendo al meglio dopo la delusione di ieri nel gigante e facendo subito la differenza in slalom, con una prestazione che lo pone di diritto tra i favoriti per la gara. Alle sue spalle si ...

LIVE Snowboard - PSL Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri a caccia delle medaglie guidati da Fischnaller : Buonasera e benvenuti alla seconda giornata dedicata allo Snowboard parallelo per quanto riguarda i Mondiali di Park City (Stati Uniti). Oggi va in scena la specialità non olimpica (lo è stata per Sochi 2014), quella del PSL, lo slalom. L’Italia, dopo la delusione di ieri, con nessun azzurro nella top-5, va a caccia di un pronto riscatto. Ci proverà a trascinare la squadra tricolore sicuramente il veterano e capitano da anni: Roland ...

Snowboard - Mondiali 2019 : l’Italia può sognare in grande nel PGS maschile - Roland Fischnaller ed Edwin Coratti pronti a ripetersi : l’Italia potrà davvero sognare in grande nel PGS maschile dei Mondiali di Snowboard. A Park City (USA) gli azzurri sono pronti a lasciare il segno e a ripetere le grandi prestazioni che li hanno resi protagonisti nelle ultime due tappe di Coppa del Mondo. Si partirà alle 17.00 ora italiana con le qualificazioni e poi alle 21.00 la lotta per le medaglie entrerà nel vivo con le finali. I due atleti di punta saranno Roland Fischnaller ed Edwin ...

Snowboard - PGS Rogla 2019 : dominio Italia! Edwin Coratti trionfa su Daniele Bagozza in una finale tutta azzurra! 5° Fischnaller : Apoteosi italiana sulle nevi slovene di Rogla. Nel terzo PGS della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo della stagione, il primo del 2019, il Bel Paese è in trionfo con una doppietta eccezionale: a poco più di un anno dall’uno-due timbrato Roland Fischnaller-Edwin Coratti nel PSL di Cortina d’Ampezzo, Coratti si ripete, andando addirittura a vincere (secondo trionfo dopo quello di Winterberg in PSL nel 2016), ma con lui c’è ...

Snowboard – Azzurri super nelle qualificazioni del PGS maschile di Rogla : Fischnaller col miglior tempo : Italia da sballo nelle qualificazioni del PGS maschile di Rogla: miglior tempo di Fischnaller, avanti Coratti, Bagozza, Felicetti, March e Bormolini È un’Italia da sballo quella scesa in pista a Rogla nel gigante parallelo maschile di Snowboard. Roland Fischnaller ha stabilito il miglior tempo nelle qualificazioni chiudendo le due run in 1’05″65, ma la grande prova dell’atleta di punta della nostra Nazionale ...

Snowboard - PGS Rogla 2019 : Italia scatenata - sette azzurri agli ottavi! Fischnaller al comando : A Rogla (Slovenia) si sono disputate le qualificazioni del PGS, prova valida per la Coppa del Mondo di Snowboard. Alle ore 14.00 il tabellone a eliminazione diretta. MASCHILE – Italia monumentale! Addirittura sei azzurri qualificati al tabellone a eliminazione diretta. Roland Fischnaller chiude con il miglior tempo (1:05.65), Edwin Coratti è quarto a 0.47, Daniele Bagozza sesto a 0.52, Mirko Felicetti nono a 0.64, Aaron March decimo a ...

Snowboard – Slalom parallelo : due azzurri nella top ten - Fischnaller e Bagozza fuori agli ottavi a Bad Gastein : Due azzurri nella top ten a Bad Gastein: March e Bormolini si fermano ai quarti. Fischnaller e Bagozza fuori agli ottavi Due azzurri nella top ten nello Slalom parallelo di Bad Gastein, prima gara della specialità nella Coppa del mondo di Snowboard dopo i due giganti disputati in Italia a dicembre. Aaron March e Maurizio Bormolini si sono fermati ai quarti di finale chiudendo rispettivamente al sesto e all’ottavo posto in base ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Guida Benjamin Karl - secondo Roland Fischnaller : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà i migliori atleti del circuito sfidarsi attraverso nove tappe, dall’Italia alla Germania, passando anche per Cina e Corea del Sud. Il detentore della sfera di cristallo è lo svizzero Nevin Galmarini, che ha conquistato anche l’oro alle ultime Olimpiadi e partirà come favorito per ripetersi. Uno dei suoi principali rivali sarà il veterano azzurro Roland Fischnaller, che a 38 anni è ancora ...

LIVE Snowboard - PSL Bad Gastein 2019 in DIRETTA : March e Bormolini si fermano ai quarti - Fischnaller - Bagozza e Ochner fuori agli ottavi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del PSL di Bad Gastein, terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Sulle nevi austriache l’Italia punta a salire ancora sul gradino più alto del podio. Al maschile il veterano Roland Fischnaller, dopo la splendida vittoria a Cortina potrà regalarci un’altra delle sue imprese e anche Aaron March potrà ambire al podio, dopo aver chiuso al quinto posto le prime due prove. In gara ci ...

LIVE Snowboard - PSL Bad Gastein 2019 in DIRETTA : Ochner e Fischnaller fuori agli ottavi - avanzano March e Bormolini : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del PSL di Bad Gastein, terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Sulle nevi austriache l’Italia punta a salire ancora sul gradino più alto del podio. Al maschile il veterano Roland Fischnaller, dopo la splendida vittoria a Cortina potrà regalarci un’altra delle sue imprese e anche Aaron March potrà ambire al podio, dopo aver chiuso al quinto posto le prime due prove. In gara ci ...