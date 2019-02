Sanremo 2019 | Nek sembra non invecchiare mai | ecco le possibili cause

Sanremo 2019 : Virginia Raffaele - ma chi? : Sanremo 2019 - Virginia Raffaele tra Baglioni e Bisio (Agi per Ufficio Stampa Rai) Quando ieri sera è salita sul palco dell’Ariston, Virginia Raffaele era molto emozionata. Sapeva di trovarsi davanti ad una prova importante: doveva convincere il pubblico di Sanremo, sempre esigente e quasi spietato, a mani nude, senza travestimenti: gli applausi conquistati negli scorsi anni, infatti, erano dovuti alle sue imitazioni, adesso invece ...

Sanremo 2019 - Bisio parla di Salvini (elogiandolo) : “Persona molto spiritosa e intelligente. Il monologo di ieri? Avevo paura di pestare una mer…” : Salvini ha detto di sentirsi “non amato” da Sanremo. E Claudio Bisio in conferenza stampa cita il ministro, elogiandolo. “Conosco Salvini, è una persona molto spiritosa. Ci siamo incontrati una sera a ‘Porta a Porta prima dell’uscita del film ‘Benvenuti al Sud’. Allora era un esponente di spicco della Lega Nord e Bruno Vespa invitò lui, me e il regista Siani. Salvini si dimostrò una persona intelligente, rise ...

Sanremo 2019 : i Negrita parlano di Matteo Salvini? E' polemica : 'Per far pace con il mondo dei confini e passaporti' cantano i Negrita, 'dei fantasmi sulle barche e di barche senza un porto/ Come vuole un comandante a cui conviene il gioco sporco.' Achille Lauro ...

Sanremo 2019 - La Storia. Gli onnipresenti : Cutugno - Milva - Al Bano e Peppino Di Capri 15 volte al Festival. Loredana Bertè la veterana dei cantanti in gara (12 presenze) : Sono quattro i primatisti assoluti in quanto a partecipazioni al Festival di Sanremo. Quattro big della musica italiana che sono saliti sul palco del Festival dei fiori per ben 15 volte, attraversando quasi 40 anni di musica italiana. Ragionando per podi, il più vincente dei quattro, e farà sorridere definirlo vincente vista la schiera di secondi posti conquistati nei decenni, è senza dubbio Toto Cutugno. Esordisce subito con il botto nel 1980 ...

Sanremo 2019 - l’ho guardato con un chirurgo plastico. E vi svelo chi si è fatto un ritocchino : Se uno dice di non vedere il Festival, gli fa solo pubblicità involontaria. Perché l’altro anche solo per spirito di perversa contraddizione una sbiriciatina glie la dà. Non invidio certo gli appoltronati in platea per cinque ore (comincia alle 20,35, ma per esigenze di diretta devono accomodarsi con mezz’ora di anticipo) che a mezzanotte passata devono subirsi il coretto dei magnifici tre presentatori che gracchiano “Nella vecchia ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni alza la testa : "Io contro gli sciacalli". Parla di Striscia e di Salvini? : "Sarò il parafulmine contro sciacalli". Claudio Baglioni, il giorno dopo il debutto del Festival di Sanremo, in conferenza stampa manda un messaggio indiretto a Matteo Salvini e Antonio Ricci, le persone che più lo hanno bombardato per motivi differenti in queste ultime settimane. Con il leader dell

Sanremo 2019 - Marco Mengoni ospite sul palco dell’Ariston : “Ho tirato fuori cose che avevo lasciato nascoste” : 2009-2019: dieci anni di Marco Mengoni. “Dopo l’Atlantico Fest è tempo di andare in Riviera. Grazie per avermi invitato. Ci vediamo a Sanremo“, ha twittato il cantante di Ronciglione nei giorni scorsi per annunciare ai suoi fan la presenza sul palco dell’Ariston. Per la prima volta ci era salito a febbraio 2010 con “Credimi ancora“, piace, stupisce, colpisce tutti e porta a casa un ottimo terzo posto. Solo due ...

Sanremo 2019. Seconda serata (6 febbraio) : la scaletta - gli ospiti - come vedere il Festival in Tv : E’ tutto pronto per la Seconda serata della 69ma edizione del Festival di Sanremo in programma al Teatro Ariston oggi, mercoledì 6 febbraio. Tornano ad esibirsi 12 dei 24 artisti al via della competizione canora ed è consistente la presenza di importanti ospiti, musicali e non. La Seconda serata prevede l’esibizione della prima metà dei cantanti in gara ed è molto importante perchè al secondo ascolto le giurie potranno cogliere ...

Sanremo 2019 - le pagelle ai look della prima serata : Patty Pravo senza reggiseno è la peggio vestita assieme a Ghemon : Patty Pravo: 0 – Cara Nicoletta, nessuno ti toglie lo scettro di “peggio vestita” della prima serata del Festival di Sanremo 2019. Capelli rasta di un biondo molto tendente al giallo, top trasparente con decori floreali che lascia ben vedere il seno nudo e una silhouette (comprensibilmente) non proprio perfetta, per finire un tailleur pantalone di raso rosso con applicazioni. Un mix letale. La giacca troppo lunga le fa perdere ...

Sanremo 2019 - le pagelle di Cristiano Malgioglio : festival cupo - triste - lento. Per il prossimo anno Chiambretti e Barbara D’Urso alla conduzione : Ma era la prima serata del festival di Sanremo, l’evento più importante della televisione italiana, o uno spettacolo in onda direttamente dalla Romania anni Settanta di Ceausescu? cupo, grigio, noioso, triste, lento, senza un guizzo, senza un alito di vita, senza una ventata di freschezza… La scena era tutta buia come la notte più nera, e in tanti mi segnalano che c’erano problemi di audio durante le esibizioni. E perché le luci erano sempre ...

Sanremo 2019 - il "giallo" dei 22 Giovani : convocati (a proprie spese) e poi snobbati? : Claudio Baglioni voleva sul palco tutti e 22 i Giovani "eliminati" da Einar e Mahmood nel mini-Festival di dicembre. Gli esclusi sarebbero dovuti salire sul palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo per cantare, assieme al direttore artistico, il brano Noi No nel corso della seconda serata della kermesse. Ma qualcosa, come riporta Il Gazzettino, sarebbe andato storto.Domenica, solo tre giorni prima dell'esibizione, è partito l'invito ...

Sanremo 2019 - Loredana Bertè ricorda Mimì : “Quella telefonata…” : Loredana Bertè conquista tutti al Festival di Sanremo e ricorda Mimì Prima di Sanremo 2019 Loredana Bertè è stata intervistata dal settimanale Chi e ha parlato del rimpianto più grande della sua vita, ovvero la telefonata con la sorella Mia Martini. La grande cantante di Minuetto, che ha calcato il palco dell’Ariston per ben cinque volte ottenendo il Premio della Critica per tre volte e conquistando il secondo posto con ‘Gli Uomini ...

Sanremo 2019 : i migliori meme - da Patty Pravo a Vessicchio : Se la prima serata ufficiale del Festival di Sanremo 2019 non ha brillato sui teleschermi, quella parallela sui social è stata a dir poco scoppiettante. I tre conduttori, la presenza costante di Claudio Baglioni e la lunghissima scaletta da 24 esibizioni sono stati i bersagli preferiti degli utenti su Internet, scatenando ironia su Facebook e Twitter a colpi di meme. Sanremo 2019, i meme più divertenti che hanno fatto impazzire i ...

Sanremo 2019 - Baglioni : 'Le critiche? Sono il parafulmine' : Calano gli ascolti del 2019 . Il 49,5% di share ha un po' deluso le aspettative, ma ora si attendono grandi sorprese. Claudio Baglioni risponde alle critiche e rimane il mistero sun un possibile ...