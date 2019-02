Olanda | è giallo sulla morte di 20 mila uccelli marini

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Non è ancora stato risolto il mistero dellaimprovvisa di circa 20, gli uria, lungo le coste olandesi dopo avere transitato e essersi lavato in quel tratto di mare.I Paesi Bassi “non hanno mai assistito a unadi massa di questa entita’ dagli anni 80”, ha commentato Mardik Leopold, biologo della Wageningen University.Le ricerche eseguite finora non hanno individuato cause certe alla moria, mentre centinaia di altriammalati sono stati portati in santuariper ricevere cure.Dal mese scorso corpi senza vita di uria sono cominciati a riaffiorare in mare – dove trascorrono la maggior parte del loro tempo, in cerca di cibo – dalle isole Wadden (nord) fino alla Zelanda, provincia sud-occidentale, con una media di un morto ogni chilometro.Tra le ipotesi avanzate dagli scienziati per spiegare la causa di ...