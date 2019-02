Nba | Lakers di LeBron umiliati dai Pacers | tutto facile per Raptors e Thunder

Mercato Nba - i Los Angeles Lakers piazzano il primo colpo : arriva Reggie Bullock : I Lakers dopo tanto lavoro, voci, offerte e rilanci negli ultimi giorni, hanno finalmente concluso la prima trade di questa sessione di Mercato - a poco più di 36 ore dalla deadline. Non è però quella ...

Nba 2019 - i risultati della notte (6 febbraio). Lakers travolti dai Pacers - ok Thunder - Raptors e Celtics : Si sono giocate otto partite in questa notte NBA che si inserisce all’interno della settimana numero 17 di svolgimento della massima lega professionistica americana della palla a spicchi. Il risultato senza dubbio più roboante è quello che vede gli Indiana Pacers travolgere, in tutti i sensi, i Los Angeles Lakers per 136-94. Ad andare in doppia cifra per i Pacers sono in sette, con Bojan Bogdanovic a quota 24 punti, mentre nei Lakers, a ...

Risultati Nba – Embiid da applausi - LeBron James non basta ai Lakers : LeBron James non basta ai Los Angeles Lakers: tutti i Risultati delle partite NBA andate in scena nella notte Lo spettacolo NBA non si ferma mai. Tante le sfide che vanno in scena ogni notte per la palla a spicchi americana, tra sorprese, colpi di scena e giocate stellari. Amara sconfitta, oggi, per i Charlotte Hornets, conro i Los Angeles Clipper, per 115-117. I padroni di casa, nonostante i 32 e 22 punti rispettivamente di Walker e Lamb ...

Nba - peggior ko di sempre - -42 - per LeBron James : Lakers umiliati a Indianapolis : Indiana Pacers-Los Angeles Lakers 136-94 Nel mezzo di una rincorsa ai playoff sempre più difficile, tra mille voci di mercato che riguardano praticamente tutto il roster, i Los Angeles Lakers ...

Nba – Clamoroso! I Lakers si chiamano fuori - interrotta la trattativa con i Pelicans per Anthony Davis : ma c’è un dettaglio… : I Pelicans sparano alto chiedendo 8 scelte al Draft e un pacchetto comprendente diversi giovani prospetti per Anthony Davis: i Lakers lasciano, ma potrebbe non essere finita Alle 21 italiane di giovedì notte scoccherà la trade deadline, il termine ultimo entro il quale le franchigie NBA potranno completare gli ultimi scambi in vista del finale di stagione. La principale trattativa a tenere banco nel panorama NBA è quella riguardante il ...

Mercato Nba – LaVar Ball tuona : “Lonzo via dai Lakers? Niente Pelicans - voglio vederlo ai Suns” : Lonzo Ball inserito nella trade per arrvare ad Anthony Davis: papà LaVar esclude il suo approdo a New Orleans, la destinazione preferita sarebbero i Suns I Los Angeles Lakers sembrano essersi decisi a dare una netta accelerata alla trade per arrivare ad Anthony Davis. L’offerta fatta ai Pelicans è davvero ghiotta, nonostante sia arrivata una controproposta in grado di mettere i losangelini con le spalle al muro. Come se non bastasse, ...

Mercato Nba - Anthony Davis-Lakers – Offerta shock di Los Angeles : la controproposta dei Pelicans è… folle! : I Pelicans rispediscono al mittente la maxi-Offerta dei Los Angeles Lakers per Anthony Davis: la controproposta di New Orleans mette alle strette la dirigenza losangelina Con soli 2 giorni allo scadere della trade deadline, le ultime trattative del Mercato NBA entrano nel vivo. I Lakers hanno deciso dunque di dare una netta accelerata all’affare Anthony Davis, proponendo un’Offerta davvero importante ai New Orleans Pelicans. Il ...

Mercato Nba – I Lakers dritti su Anthony Davis - l’ultima offerta di Los Angeles : Pelicans indecisi : Anthony Davis sempre più nel mirino dei Lakers, la squadra gialloviola alza l’offerta: sul piatto altri giocatori per i Pelicans A poche ore dalla fine del Mercato NBA s’infiamma la trattativa tra i Lakers ed i Pelicans per Anthony Davis. L’ambito centro, attualmente tra le fila della squadra di New Orleans, potrebbe approdare a Los Angeles, ma solo in cambio di un’offerta davvero irrinunciabile. Proprio per questo ...

Mercato Nba - Anthony Davis : i Lakers alzano l'offerta - ma New Orleans fa resistenza : ... si sono esposti molto più di quanto fatto in passato per Paul George e Kawhi Leonard, a dimostrazione di come Anthony Davis sia l'affare che non vogliono farsi sfuggire per nessuna ragione al mondo.

Nba - Los Angeles Lakers : rissa tra coach Walton e i giocatori dopo il ko con gli Warriors : TORINO - I Los Angeles Lakers non stanno vivendo il momento migliore della stagione. LeBron James è tornato dall'infortunio, ma nella partita contro i Golden State Warriors è rimasto a riposo. Secondo ...

Nba – Caos in casa Lakers : rissa sfiorata nello spogliatoio gialloviola : rissa sfiorata nello spogliatoio dei Los Angeles Lakers: Walton rimprovera i giocatori gialloviola, la reazione di McGee e compagni è furiosa Caos in casa Lakers: la squadra di LeBron James, fermo per riposo dopo il rientro in campo nella partita precedente, ha ceduto oggi ai Golden State Warriors. Un ko che ha creato conseguenze davvero spiacevoli. Sembra infatti che al termine del match si sia sfiorata la rissa negli spogliatoi ...

Nba : Belinelli guida gli Spurs contro New Orleans - James non c'è e Lakers ko : Quinta vittoria consecutiva per i San Antonio Spurs che, grazie ai 17 punti di un ispirato Marco Belinelli, superano 113-108 New Orleans. Dopo i 40 minuti nel derby contro i Clippers, LeBron James ...

Nba - Lakers : rissa sfiorata con coach Walton. I Warriors vincono 115-101 : Golden State si è riscoperta quasi perfetta. I Lakers, senza LeBron James a riposo precauzionale, una squadra sull'orlo di una crisi di nervi dopo un'onorevole sconfitta. I Warriors si prendono 115-...

Risultati Nba – LeBron James a riposo - Lakers sopraffatti da Golden State : il solito Harden fa sognare Houston : Dopo le fatiche con i Clippers, coach Walton non rischia James nel match con i Warriors, che si impongono 115-101. Vittorie per Rockets e Spurs La lunga battaglia nel derby con i Clippers ha lasciato il segno, così i Lakers hanno deciso di non rischiare LeBron James nel match con Golden State. Inutile mettere a rischio l’incolumità del proprio miglior giocatore avrà pensato coach Walton, considerando anche la forza di un avversario ...