Dieci App Android gratuite | potenti e da meno di 10 MB

Apple pagherà alla Francia Dieci anni di tasse arretrate : Apple ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il governo francese per pagare al paese diverse tasse arretrate che secondo la rivista francese L’Express sono pari a circa 500 milioni di euro. Si tratta, scrive il Guardian, di tasse relative

Slittino - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : Dieci azzurri convocati - confermata la squadra per la tappa tedesca : Il direttore tecnico della Nazionale italiana Armin Zöggeler ha comunicato questo pomeriggio le proprie scelte per la penultima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Slittino, che si terrà nella località tedesca di Oberhof da venerdì 8 a domenica 10 febbraio. La squadra azzurra ha raccolto un’incredibile vittoria con Sandra Robatscher nell’ultimo appuntamento ad Altenberg, dove le gare sono state complicate oltremodo dal ...

Biathlon - la Coppa del Mondo fa tappa in America : Dieci gli azzurri convocati dal dt Fabio Curtaz : Wierer e Vittozzi guidano il gruppo di dieci azzurri nel tour nordAmericano di Coppa del Mondo Sono dieci i convocati per il doppio appuntamento di Coppa del Mondo che si terrà fra Canada e Stati Uniti nelle prossime deu settimane. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha chiamato Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Thierry Chenal, Giuseppe Montello (in questi giorni febbricitante) fra gli uomini e Dorothea Wierer, Lisa ...

Biathlon - i convocati dell’Italia per le tappe di Coppa del Mondo di Canmore e Salt Lake City. Dieci gli azzurri chiamati : Si presenta in formazione tipo l’Italia del Biathlon alle tappe nordamericane di Coppa del Mondo: sono Dieci gli azzurri convocati, con cinque uomini ed altrettante donne. Nelle gare maschili saranno al via Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Thierry Chenal e Giuseppe Montello, sebbene quest’ultimo non sia al meglio causa febbre, mentre nelle gare femminili vedremo al via Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Nicole Gontier, ...

Conti Apple - primo calo di profitti e fatturato in Dieci anni : Nel dopomercato il titolo ha fatto segnare un rialzo. Una reazione dovuta soprattutto al fatto che i Conti non abbiano deluso le attese degli analisti. Attese, peraltro, che erano già state ridimensionate nelle scorse settimane anche dalla stessa azienda...

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : Dieci gli azzurri convocati dal DT Zoggeler per l’appuntamento più importante della stagione : Da venerdì 25 a domenica 27 gennaio si terranno a Winterberg, in Germania, i Mondiali 2019 di Slittino, prima rassegna iridata in programma nella stagione degli sport invernali. La località tedesca ospiterà la manifestazione per la terza volta nella storia dopo esserne stata sede nel 1989 e nel 1991. Il direttore tecnico Armin Zoggeler ha comunicato l’elenco dei convocati per la spedizione azzurra che sarà composti dagli stessi dieci ...

Biathlon - riprende con la tappa di Oberhof la Coppa del Mondo : Dieci gli azzurri presenti : La Coppa del Mondo riprende a Oberhof, dieci azzurri al via. Wierer difende il pettorale di leader in tre classifiche riprende dopo la pausa natalizia la Coppa del Mondo di Biathlon con la quarta tappa in programma a Oberhof (Ger) dal 7 al 13 Gennaio, dove si disputeranno una sprint femminile giovedì alle ore 14.30, una sprint maschile venerdì alle ore 14.30, le due pursuit sabato alle ore 12.45 e 15.00 e le staffette domenica alle ore ...

Dieci deputati M5S assenti all’approvazione della manovra - i vertici : “Si giustifichino” : Con una nota, infatti, il direttivo di M5S Camera ha sottolineato che "la legge di Bilancio è un provvedimento cruciale e di fondamentale importanza" e che "lo statuto del nostro gruppo prevede che ciascun componente è tenuto a partecipare alle attività del gruppo e ai lavori della Camera, sia in assemblea sia in commissione"chiedendo ai 10 deputati di motivare l'assenza.Continua a leggere

Skicross - San Candido ospita la seconda tappa di Coppa del Mondo : Dieci gli azzurri convocati : Skicross, in dieci a San Candido per la seconda tappa di Coppa del Mondo: con Lucrezia Fantelli convocati nove uomini Archiviata la prima gara stagionale disputata ad Arosa con il tredicesimo posto di Lucrezia Fantelli (miglior risultato in carriera), la nazionale di Skicross prepara già il prossimo appuntamento, in programma a San Candido, in Italia. Giovedì 20 dicembre doppie qualificazioni: la prima prova sarà valida per la gara di ...

Biathlon - si avvicina la tappa di Hochfilzen per gli azzurri : Dieci gli atleti italiani convocati : dieci azzurri per la tappa di Hochfilzen: donne confermate in blocco, giovedì 13 si comincia con la sprint femminile Saranno dieci gli atleti italiani che parteciperanno alla seconda tappa stagionale di Coppa del mondo di Biathlon in programma a Hochfilzen, in Austria, da giovedì 13 a domenica 16 dicembre. Le donne hanno meritato tutte la conferma, così la squadra italiana al via sarà la stessa che è andata in pista a Pokljuka. Dorothea ...

Merkel - discorso di addio alla Cdu : "Il partito resti unito". Dieci minuti di applausi : Diciotto anni di regno, un discorso di mezz'ora e Dieci minuti di applausi. Angela Merkel ha pronunciato il suo intervento di addio al Congresso dell'Unione cristano-democratica, la Cdu . Ora inizia ...