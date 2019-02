Di Maio-gilet gialli | Parigi | ' Incontro è una provocazione inaccettabile'

Gilet gialli - ira della Francia contro Di Maio : "Provocazione inaccettabile" : L'incontro di Luigi Di Maio con i Gilet gialli a Parigi provoca l'ira della Francia. Il ministero degli Esteri francese, guidato da Jean-Yves Le Drian, ha definito l'incontro del vice premier italiano con rappresentanti dei Gilet gialli "una provocazione inaccettabile"."Questa nuova provocazione non è accettabile tra Paesi limitrofi e partner nell'Unione europea", ha spiegato un portavoce del ministero in un incontro con i giornalisti. "Di Maio, ...

Chi è Chalencon - il leader dei gilet gialli che ha incontrato Di Battista e Di Maio : La formazione politica deve anche fare i conti con la concorrenza di altre liste di gilet gialli, in lizza per le europee. La lista non è vista di buon occhio dai 'falchi' dei gilet gialli, come ...

Dura protesta di Parigi per l'incontro Di Maio-Gilet Gialli : Diciamo che la Francia rappresenti il 5% del mondo, magari l'Italia un po' di meno e la Germania un po' di piu'. Ma dove crediamo di andare da soli? Dai, non scherziamo, ve lo immaginate il Texas ...

M5S - capolista Gilet Gialli su incontro con Di Maio : E' stata usurpazione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ingrid Levavasseur - capolista dei gilet gialli alle Europee - contro Chalencon dopo l'incontro con Di Maio : "Non è il nostro portavoce" : Ingrid Levavasseur smentisce totalmente che Christophe Chalencon, l'uomo incontrato ieri da Luigi Di Maio nella banlieue di Parigi, sia portavoce della lista di gilet gialli Ric da lei guidata. "E' falso", dice la capolista a Le Monde. "Si è voluto mettere in mostra con gli italiani". Levavasseur aggiunge di essere stata informata solo all'ultimo dell'incontro, a cui si era opposta. "Sapevo che c'erano contatti, ma avevo risposto che noi ...

Di Maio a Parigi incontra i gilet gialli : battaglie comuni : Il vicepresidente del Consiglio, insieme con Alessandro di Battista, ha incontrato a Parigi Christof Chalencon, uno dei leader dei 'gilet gialli' che in alcune occasioni aveva invocato la 'guerra ...

Di Maio cerca sponde in Europa Ma i Gilet gialli : niente alleanze : Al termine dell'incontro con alcuni rappresentanti dei Gilet gialli a sud di Parigi, Luigi Di Maio twitta entusiasta che 'il vento del cambiamento ha valicato le Alpi'. Blitz a sorpresa e contratto ...

Come è andato l'incontro tra Di Maio - Di Battista e il leader dei gilet gialli Chalencon : Procede il dialogo dei 5 stelle con i gilet gialli francesi. Con un'altra mossa a sorpresa, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista questa mattina sono andati "nella periferia di Parigi" per incontrare Christophe Chalencon, leader dei gilets Jaunes, per portare avanti quel confronto mai interrotto in vista del cruciale appuntamento delle elezioni Europee di fine maggio. l'incontro, viene sottolineato, si è svolto in un "clima di grande ...

Di Maio vede i gilet : M5S al lavoro su più fronti in vista delle prossime elezioni europee . Nella periferia di Parigi, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista hanno incontrato Christophe Chalencon, leader dei gilet gialli ,...

Di Maio-Di Battista a Parigi - dialogo con Gilet gialli : Procede il dialogo dei 5 stelle con i Gilet gialli francesi. Con un'altra mossa a sorpresa, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista ieri mattina sono andati "nella periferia di Parigi" per incontrare Christophe Chalencon, leader dei Gilets Jaunes, per portare avanti quel confronto mai interrotto in vista del cruciale appuntamento delle elezioni Europee di fine maggio. L'incontro, viene sottolineato, si e' svolto in un "clima di grande entusiasmo" ...

Europee - Di Maio e Di Battista incontrano il leader dei 'gilet gialli liberi' - Chalencon : 'Andiamo d'accordo ma alleanze premature' : Chalencon e l'appello contro Macron - Christophe Chalencon, presentato dai media francesi nelle ultime settimane come uno dei leader dei cosiddetti "gilet gialli liberi", ha fatto parlare di sé per ...

M5s - Di Maio e Di Battista a Parigi dai gilet gialli | Chalencon : "D'accordo ma alleanze premature" : I due pentastellati hanno affermato di avere "molti valori in comune" con Christophe Chalencon, che spiega come non avendo i gilet gialli ancora ne' elettine' liste, sia prematuro parlare di "matrimonio" con il M5S per leEuropee.

Parigi - Summit tra Di Maio - Di Battista e i Gilet Gialli - idee uguali ma nessun accordo! : Summit tra il Movimento 5 Stelle e i Gilet Gialli di Parigi Parigi, 5 febbraio 2019 – Dalle dichiarazioni di solidarietà, al faccia a faccia. Di Maio e Di Battista volano a Parigi per tessere un accordo con i rappresentanti dei Gilet Gialli francesi in vista delle elezioni europee 2019. Il vicepremier e l’amico pentastellato hanno incontrato oggi Christof Chalencon, uno dei leader del movimento nato per protestare contro il caro ...

Europee - Di Maio e Di Battista incontrano il leader dei 'gilet gialli liberi' - Chalencon : 'Andiamo d'accordo ma alleanze premature' : Chalencon e l'appello contro Macron - Christophe Chalencon, presentato dai media francesi nelle ultime settimane come uno dei leader dei cosiddetti "gilet gialli liberi", ha fatto parlare di sé per ...