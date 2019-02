Cantone pronto a lasciare l Anticorruzione Pd ' Grave danno per il Paese'

Perché Cantone è pronto a lasciare l'Anac : Roma, 6 feb., askanews, - Raffaele Cantone sarebbe pronto a lasciare la guida dell'Autorità nazionale anticorruzione. Come scrivono alcuni quotidiani, Cantone ha presentato al Consiglio superiore ...

Cantone pronto a lasciare l'Anticorruzione - si candida per 3 procure : A marzo saranno cinque anni che guida l' Autorità Anticorruzione , proposto da Matteo Renzi e nominato all'unanimità dal Parlamento. Un incarico che ha come scadenza naturale aprile del 2020, ma ...

Cantone pronto a lasciare Anac Si candida per tre procure : Lascerà probabilmente l'incarico di presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione prima della sua naturale conclusione, prevista nel 2020: Raffaele Cantone ha infatti presentato domanda al consiglio superiore della magistratura per concorrere al posto di capo in tre procur Segui su affaritaliani.it