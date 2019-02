surface-phone

: #SwiftKey si aggiorna: modalità in incognito automatica - SurfacePhoneIta : #SwiftKey si aggiorna: modalità in incognito automatica - TechAndroi : SwiftKey si aggiorna su Android introducendo la modalità in incognito - TechAndroi : Nuova modalità incognito per #SwiftKey -

(Di martedì 5 febbraio 2019), la popolare tastiera di terze parti per Android acquistata dal Colosso di Redmond nel 2016, ha appena ricevuto sul Google Play Store un nuovomento numerato 7.2.2.32.Changelog Lainsi attiverà ora in automatico quando si avvia una sessione di browsing privata o quando si sta scrivendo in un campo di testo riservato (ad esempio la chat segreta di Telegram). Implementata una nuova icona e un nuovo tema per lain. La barra multifunzione è stata resa ancora più fluida.Link al downloadKeyboard (Free, Google Play) →