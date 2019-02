Roma | De Rossi sta con Kolarov | ' Fratello mio' Il commento fa il pieno di like

Roma - rinviato alla prossima estate il rinnovo di Zaniolo : i motivi della decisione del club giallorosso : Il club giallorosso ha deciso di rinviare a fine giugno le operazioni per il rinnovo di Zaniolo, lasciando al giocatore la possibilità di esprimersi al meglio La Roma si coccola Nicolò Zaniolo, riuscito in poco tempo a prendere in mano la formazione giallorossa nonostante la giovane età. Tre gol e tanta qualità per il centrocampista ex Inter, arrivato la scorsa estate nell’operazione che ha portato Radja Nainggolan in maglia ...

Roma - De Rossi e Zaniolo idoli dei tifosi. Di Francesco vola a Francoforte al coaches meeting : A Trigoria è tornato il sorriso dopo il pareggio agguantato contro il Milan e la prestazione convincente della squadra. A trascinare i compagni è stato De Rossi che con il suo carisma ha guidato ...

Roma-Milan - le pagelle : De Rossi è una garanzia - Schick oltre la sufficienza : ROMA Una partita col sentimento. Zaniolo trascina, Schick si sbatte. OLSEN 6 Prende il solito gol e nel finale una buona parata su Laxalt. Timido nelle uscite. KARSDORP 6,5 Di difendere non se ne ...

Milan - Gattuso : "Roma meglio ai punti. De Rossi? Sembro suo padre" : Ha accarezzato l'idea di portarsi a casa la vittoria. Ma in fondo a Rino Gattuso il pareggio del Milan a Roma va bene. Anche perché i giallorossi hanno creato molto più dei rossoneri. "Nel primo tempo ...

Roma-Milan - Di Francesco : 'Meritavamo la vittoria. De Rossi è fondamentale' : ... ma non sono mancate le risposte che dovevano arrivare: "E' un peccato, perché bisogna prendere sempre prima gli schiaffi per rialzarsi " ha spiegato Eusebio Di Francesco ai microfoni di Sky Sport ...

Roma Milan Cronaca LIVE : Palo dei giallorossi : 80′ SOSTITUZIONE Roma, entra Kluivert ed esce Schick77′ SOSTITUZIONE Milan entra Castillejo ed esce Paquetà76′ Colpo di testa di Dzeko su cross di Kolarov palla a lato di poco75′ Ci prova Kolarov con una percussione ma il suo tiro viene respinto71′ AMMONITO Bakayoko per fallo su Pellegrini a centrocampo70′ Gran parata di Donnarumma su colpo […] L'articolo Roma Milan Cronaca LIVE: Palo dei giallorossi ...

Roma-Milan - dalle 20.30 La Diretta Torna De Rossi - c'è Schick con Dzeko : Si gioca di domenica sera all'Olimpico il big match della 22a giornata di campionato, la sfida tra Roma e Milan; i gialloRossi cercano un immediato riscatto dopo la rocambolesca rimonta subita a...

Roma-Milan : da Zaniolo a De Rossi - le chiavi per Di Francesco : ROMA - Almeno la statistica, in questo momento molto difficile, sorride alla Roma : ai tempi di United e Bayern, entrambe le volte la squadra seppe reagire alla batosta di un 7-1 trovando una serie di ...

Roma – Kolarov preso di mira dai tifosi giallorossi - scritte shock davanti casa [FOTO] : scritte shock davanti casa di Kolarov a Torrino: continua la diatriba tra i tifosi giallorossi ed il terzino serbo Si conferma difficilissimo il rapporto tra il calciatore serbo Kolarov e la tifoseria giallorossa. Il terzino della Roma non ha mai goduto della simpatia degli ultras, a causa dei suoi precedenti nella Lazio e non si è mai sforzato troppo per rendere più amichevoli le relazioni con i tifosi giallorossi. Solo martedì scorso ...

Roma - scossa De Rossi : il capitano per tracciare una nuova rotta : La Roma calcistica, squassata dallo tsunami Fiorentina e avvelenata dalle polemiche, aspetta il rientro di Daniele De Rossi come se fosse un re taumaturgo in grado di curare ogni male. Zavorra pesante ...

Roma e De Rossi - a volte riCapitano : Quando El Shaarawy ha portato in vantaggio la Roma dopo 14 minuti del primo tempo, lui c'era; quando Mertens, a pochi instanti dalla fine, ha segnato il pari per il Napoli, lui non c'era. Non ce la ...

Roma-Milan - probabili formazioni : De Rossi dal 1' minuto : ROMA MILAN probabili formazioni – “Restare definitivamente al Milan? Perché no, restare a Milano è il mio sogno, il mio pensiero fisso. Ma ho un contratto con il Chelsea, quindi ora è difficile dire qualunque cosa”. A chiarire la volontà di restare anche la pRossima stagione a Milano, una volta scaduto il prestito, è il centrocampista […] L'articolo Roma-Milan, probabili formazioni: De Rossi dal 1′ minuto proviene ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - pres Empoli : Bennacer? i giallorossi a gennaio lo hanno chiesto ma... : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Il presidente dell'Empoli svela: 'i giallorossi mi hanno chiesto Bennacer a gennaio'.

Roma-Milan - big match con vista Champions. Favoriti i giallorossi. Dzeko Vs Piatek - è sfida tra bomber su Sisal Matchpoint : Torna il campionato dopo l’intermezzo dei quarti di finale di Coppa Italia, che hanno regalato non poche sorprese. Tra le big eliminate spicca la Juventus, che per la prima volta dopo 4 anni non arriva in finale di Coppa Italia e vede sfumare il sogno Triplete. Meglio pensare al campionato, dove i bianconeri dominano indiscussi, già a + 11 dal Napoli secondo. La squadra di Allegri è stata sconfitta per la prima volta in stagione ...