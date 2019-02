tuttoandroid

: PosteMobile ora fa ricaricare la SIM a domicilio con il portalettere - TuttoAndroid : PosteMobile ora fa ricaricare la SIM a domicilio con il portalettere -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Siete clientie siete anche stanchi di dover uscire di casa per trovare un ufficio postale o una tabaccheria per effettuare una ricarica? Non temete; Poste Italiane, con Poste Italiane per te, permette a tutti i propri clienti, aventi una SIM, diil proprio credito residuo ricevendo a casa un postino dotato …L'articoloora fala SIM acon ilproviene da TuttoAndroid.