Milan | senti Perinetti | “Piatek programmato per diventare un gran bomber”

A San Siro il primo workshop ECA sulle HR : presenti Milan e Inter : workshop ECA risorse umane San Siro. Si è tenuto oggi, martedì 5 febbraio 2019, a Milano il primo workshop organizzato da Eca, European Club Association, sui cambiamenti e la gestione dei dipartimenti di Human Resources delle principali squadre europee. AC Milan e FC Internazionale Milano, hanno ospitato l’evento all’Interno dello Stadio di San Siro e […] L'articolo A San Siro il primo workshop ECA sulle HR: presenti Milan e ...

Milan - senti Higuain : 'Sarri sa tirare fuori il meglio di me' : Per la cronaca la gara è terminata con il punteggio di 5-0: oltre al Pipita, Hazard con una doppietta e David Luiz hanno completato il tabellino. > Stuzzicato sulle differenze tra la Serie A e il ...

CALCIOMERCATO Milan/ Ultime notizie - Perinetti : avevamo sentito il Napoli per Piatek - poi con i rossoneri... : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie. Perinetti , Genoa, conferma i contatti con il Napoli per Piatek, volato poi a MILANo in questa finestra di gennaio.

Milan - senti Crespo : "Piatek mi ricorda Shevchenko - rapido e letale come lui" : "Per come calcia e per come si smarca, ricorda moltissimo Shevchenko". Hernan Crespo inquadra così Krzysztof Piatek, nuovo bomber del Milan che ha conquistato San Siro , e non solo, dopo la doppietta ...

Tifoserie più presenti d'Europa. Inter e Milan nella top 20 : «They never walk alone». L'inno del Liverpool vale, in termini di affluenza, pure per le squadre europee che possono contare sulla fedeltà di un pubblico fortemente affezionato. Tutta (e solo) Milano a rappresentare il calcio italiano nella top 20 grazie all'ottavo posto dell'Inter e al 15° del Milan. Al primo posto per affluenza allo stadio nella stagione 2017/18, secondo i dati diffusi dall'Uefa, figura il Manchester United che ha ospitato ...

Milan - Abate : "Benvenuto Piatek. Higuain? Se non te la senti..." : Ignazio Abate accoglie a braccia aperte Piatek : "Ha iniziato alla grande la stagione, ora sta a noi accoglierlo al meglio. La società sta facendo un gran lavoro sul mercato e vuole riportare la ...

Piatek e Higuain - i grandi assenti al Ferraris per Genoa-Milan : Genova - Il Pistolero e il Pipita . Si fosse giocato un mese fa, Genoa-Milan sarebbe stato presentata così, come l'esaltante sfida tra i due 9. Da un lato il polacco Piatek , goleador rampante, ...

Milan – Higuain via dal club rossonero? Il commento di Gattuso : “dobbiamo farlo sentire importate” : Gattuso ed il possibile addio di Higuain al Milan: le parole dell’allenatore del club rossonero ”E’ normale che in questo momento vengono fatte tante chiacchiere e bisogna accettarle. Pensiamo alla Supercoppa e speriamo di portare il trofeo a casa anche se sarà difficile. Speriamo che Higuain riesca a buttarla dentro, potrebbero cambiare tante cose. In questo momento bisogna stargli vicino e fino a quando ci dà ...

Juve - senti Bernardeschi : 'Con Bologna e Milan non si può sbagliare' : "Sono due partite completamente diverse anche se accomunano un grande obiettivo, quello di vincere le due competizioni - ha aggiunto il numero 33 ai microfoni di Sky Sport -. Le affrontiamo in ...

Scontri Milano : arrestato capo ultras Inter sentito sabato : Marco Piovella, uno dei capi degli ultras dell'Inter, e' stato arrestato in relazione agli Scontri avvenuti prima della partita Inter-Napoli. Il nome di Piovella era stato fatto nei giorni scorsi da Luca Da Ros, uno dei tre tifosi arrestati, come l'organizzatore del raid contro la colonna di tifosi napoletani, nel corso del quale era morto Daniele Berardinelli, investito da un auto di cui si cerca ancora il guidatore. Lo ...

Milan - Gattuso come Lino Banfi/ 'Higuain? Mi sono sentito come Oronzo Canà con Aristoteles' : Milan, Gattuso in versione Lino Banfi: "Higuain? Mi sono sentito come Oronzo Canà con Aristoteles". La confidenza di Ringhio

Calcio - Gabriele Gravina sugli incidenti a Milano : “Sospendere il campionato? Debbo rifletterci - sentiremo il Coni e il Ministero” : La notizia è di quelle che indignano e non possono di certo lasciare indifferente: è morto il tifoso interista investito ieri sera prima del match tra l’Inter ed il Napoli, vinto poi dai meneghini per 1-0 e valido per il 18° turno di Serie A. Gli scontri, venutisi a creare al di fuori dell’impianto del “Meazza”, hanno portato all’accoltellamento di quattro supporters napoletani, medicati e dimessi già nella tarda ...

