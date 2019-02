Galà di Musica e Solidarietà a Pordenone

Liam Gallagher : «In musica non ho voluto reinventare nulla o lanciarmi in viaggi ipergalattici» : Liam Gallagher torna in Italia per un’unica data: si esibirà infatti il prossimo 4 luglio a Collisioni, il festival agrirock di musica e letteratura che da dieci anni si tiene nell’incantevole borgo di Barolo delle Langhe Unesco. I biglietti per lo show saranno disponibili dalle ore 10.00 di venerdì 11 gennaio 2019 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Dopo la parentesi con i Beady Eye (che ...