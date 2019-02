Chi è Irama : Ha vinto "Amici" nel 2017, e questa sera parteciperà a Sanremo con la canzone "La ragazza col cuore di latta"

U&D - sui social video di ColloricChio a cena con la ex di Irama : Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, una delle coppie più amate di Uomini e Donne, si sono lasciati. Sembra, da un video postato dalla pagina Spysee che, dopo la rottura, Colloricchio sia andato a cena con un'ex di Irama. La donna in questione è Yanirsa, una ballerina molto attiva sui social, che ha pubblicato il video dell'appuntamento. Qualche utente del web ha avvisato prontamente Nicole. Nel filmato si vede una cena intima con musica di ...

Gossip Uomini e Donne : Fabio ColloricChio beccato con la ex di Irama - Nicole commenta : Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato sono due dei tanti protagonisti di Uomini e Donne ad aver annunciato di essersi lasciati di recente. Se la ragazza ha raccontato al magazine della trasmissione le ragioni che hanno portato la coppia a "scoppiare", il suo ex fidanzato sembra aver già voltato pagina accanto ad una persona che è stata al centro del Gossip alcuni mesi fa. Sul profilo Instagram di Ana Yanirsa, la ballerina che Irama ha ...

Chi è Irama : età - fidanzata e carriera del cantante. Le curiosità : Chi è Irama: età, fidanzata e carriera del cantante. Le curiosità Irama: carriera e vita privata, chi è Chi è Irama: età, fidanzata e carriera del cantante Irama, vero nome Filippo Maria Fanti, nato a Carrara il 20 dicembre 1995, è stato uno dei protagonisti della diciassettesima edizione di Amici. All’ età di 23 anni ha già calcato grandi palchi che fanno di lui oggi, un cantante di successo. Irama: carriera musicale L’ ingresso al programma ...

Chi è la ragazza con il cuore di latta : testo canzone Irama a Sanremo : Chi è la ragazza con il cuore di latta: testo canzone Irama a Sanremo Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti è nato a Carrara il 20 dicembre 1995. Nel 2015 vince il concorso Sanremo Giovani, e ha debuttato sul palco del 66esimo Festival di Sanremo con il singolo “Cosa resterà” nella categorie “Nuove proposte”. Dopo tre anni partecipa e vince la diciassettesima edizione del talent show “Amici” condotto ...

Irama a Sanremo 2019 : età - altezza e fidanzata. Chi è l’artista e nome : Irama a Sanremo 2019: età, altezza e fidanzata. Chi è l’artista e nome Irama Plume (vero nome: Filippo Maria Fanti) è tra i cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019. L’artista, vincitore della 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi, torna sul palco dell’Ariston per la seconda volta. Scopriamo di più sulla carriera e la vita privata del cantante Irama. Così nacque “Irama Plume” Nato a ...

Giovani per sempre è l’album di Irama arricChito da The Kolors e Mr. Rain (tracklist) : Giovani per sempre è il titolo dell'album di Irama in uscita durante il Festival di Sanremo 2019. Si tratta di un repack dell'album Giovani, rilasciato dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ovvero della versione originale del progetto impreziosito da alcune collaborazioni. Ad annunciare i featuring di Giovani per sempre è stato lo stesso Irama attraverso messaggi sui social. Nella nuova versione di Non mollo mai ci sono Vegas ...

DisChi più venduti del 2018 : Sfera Ebbasta domina. Ultimo unica rivelazione sanremese - Irama secondo e ventottesimo : Ultimo La classifica annuale FIMI degli album più venduti in Italia nel 2018 premia gli artisti italiani e “riscopre” il mondo dei talent. Se nella chart del 2017 solo Riki, secondo classificato ad Amici 16, era riuscito a piazzarsi, e con due diversi lavori, in Top 20, nell’anno appena concluso il pubblico ha premiato cinque interpreti saliti alla ribalta grazie alla partecipazione a uno show televisivo. Se il leader ...

Giulia e Irama - primi attacChi del 2019 : “Lui si trucca più di te!” : Irama e Giulia De Lellis, Capodanno e critiche: il nuovo anno tra amore e hater Per un personaggio famoso, cosa sarebbe un anno nuovo senza critiche? Giulia De Lellis ne sa qualcosa. Viene bersagliata sempre e comunque. E anche il primo giorno di questo 2019 è stato così. Ormai è abituata agli attacchi dei detrattori […] L'articolo Giulia e Irama, primi attacchi del 2019: “Lui si trucca più di te!” proviene da Gossip e Tv.

Gossip - ex U&D : Damante punzecChia Giulia dopo la dedica d'amore per Irama : La storia d'amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è giunta al capolinea da diversi mesi, ma in queste ore sta facendo molto discutere quella che sembrerebbe essere una vera e propria frecciatina dell'ex tronista di Uomini e donne nei confronti di colei che è stata la sua ragazza per oltre due anni. Come ben saprete, infatti, Giulia ha voltato pagina dopo l'addio con Andrea ed al momento è felicemente fidanzata con il cantante Irama, ...