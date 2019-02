Si è svegliata dal coma la sorella di Marisa | uccisa a coltellate dall' ex marito

Milano si è ri svegliata con i tetti imbiancati dalla neve : Milano , 1 feb., askanews, - La neve caduta nella notte ha imbiancato i tetti della città, ma non si è accumulata a terra. Il traffico, tanto quello dei mezzi pubblici quanto dei privati, non ha dunque ...

Angela Grignano “si è svegliata dal coma”. Il fratello : “Nuova operazione alla gamba” : Angela Grignano, la giovane italiana rimasta ferita in modo grave nell’esplosione di un panificio a Parigi, sta per essere trasferita in una struttura sanitaria specializzata in chirurgia vascolare. Nel pomeriggio i medici dovrebbero tentare un secondo intervento per ripristinare il flusso sanguigno nella gamba sinistra devastata dalla deflagrazion...