Sardegna | cocaina e un chilo di marijuana nell' auto | arrestati due fratelli

Sardegna - morì per una dose di cocaina : in manette gli spacciatori : Sono cinque le misure cautelari messe nere su bianco dalla Procura della Repubblica ed eseguite ieri mattina dai Carabinieri della Compagnia di Porto Torres, in collaborazione con i colleghi della stazione di Castelsardo. Tutto questo per una dose fatale di cocaina che – secondo quanto accertato dai Carabinieri – avrebbe portato alla morte per overdose Roberto Borrielli. Un 47enne di Castelsardo, trovato privo di vita lo scorso 2 luglio in un ...