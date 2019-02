Roma | incidente altezza Parco De’ Medici | lunghe code

Milano - auto contRomano in tangenziale est : grave incidente nella notte. Un morto e quattro feriti : Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave in un incidente avvenuto nella notte, alle 3.25, sulla tangenziale est di Milano al km 10,35, all’altezza di Cascina Gobba, in direzione nord. A provocare lo schianto, secondo la ricostruzione della polizia stradale, un’auto condotta da un uomo di 53 anni che ha imboccato contromano la carreggiata, scontrandosi con una prima vettura con a bordo due persone. Dopodiché il ...

Roma. Ostia : incidente in via del Mare morti un ragazzo ed una ragazza : Due giovani vite spezzate a soli 29 e 23 anni nella notte di domenica in un incidente stradale al chilometro

Incidente stradale a Roma : due morti e un ferito. : . Si è schiantata contro il guardrail l'auto con a bordo tre ragazzi la scorsa notte sulla via del Mare a Roma. Una ragazza è deceduta sul colpo mentre un altro durante il trasferimento in ospedale. Una 21enne è stata portata, invece, in ospedale in codice giallo. Secondo quanto si è appreso, nell'impatto i tre giovani sono stati sbalzati fuori dalla vettura.L'Incidente si è verificato su via del Mare in ...

Roma : riprendono regolari corse bus dopo incidente su via Cassia : Roma – Risolto a Roma l’incidente sulla via Cassia all’altezza de La Storta ma permangono comunque code in entrambe le direzioni tra La Giustiniana e Isola Farnese. La strada, chiusa per circa un quarto d’ora, e’ stata riaperta e le linee di bus 201, prima limitata alla stazione Giustiniana, e 031, prima ferma, sono state completamente ripristinate. Cosi’ in un comunicato Astral ...

Auto contro camion rimorchio : incidente a Romagnano - Le foto

Roma - incidente mortale : pedone travolto e ucciso da auto pirata/ Ultime notizie - caccia al conducente : Roma, incidente mortale: pedone 73enne travolto e ucciso da auto pirata, caccia al conducente. Ultime notizie, il suo cane trovato poco distante dal corpo.

Morti sulla strada - doppio incidente a Roma Sud/ Perdono la vita due cinquantenni : Morti sulla strada, doppio incidente a Roma Sud. Perdono la vita due cinquantenni in due scontri sulla Laurentina e sulla Cristoforo Colombo

Torino - incidente sulla pista da sci : la vittima è una bambina di Roma : Una tragedia quella che è avvenuta mercoledì 2 gennaio alle 14:30 circa, sulle piste della Val di Susa, in Piemonte, quando una bimba di 9 anni, che percorreva una pista "rossa", chiamata "imbuto", ha perso il controllo dei suoi scii ed è andata a sbattere contro una barriera frangivento. La bambina si chiamava Camilla Compagnucci ed era di Roma, si trovava in Piemonte con la sua famiglia per trascorrere le feste. A Sauze d'Oulx, in Val di Susa, ...

RetRomarcia provoca incidente al casello A26

Grave incidente a Roma nord : traffico in tilt : Nella Capitale code sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare dalla diramazione Roma nord a Casal Monastero per incidente. Lo comunica Astral Infomobilita'.

Roma : incidente su Gra direzione Bufalotta - lunghe code : Roma – code sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma dall’allacciamento con la A24 alla Bufalotta. Al momento si transita su una sola corsia. Cosi’ in un comunicato Astral Infomobilita’. L'articolo Roma: incidente su Gra direzione Bufalotta, lunghe code proviene da RomaDailyNews.

ContRomano sulla statale - incidente tra due auto : 6 morti in Valtellina : Tragico schianto in Lombardia, dove un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 26 e i 33 anni sono morti in un incidente frontale avvenuto ieri sera tra la strada provinciale Valeriana e...