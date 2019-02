Reddito di cittadinanza - il sito è online. Di Maio : "Ecco la card numero uno" : Luigi Di Maio dà il click d'avvio al Reddito di cittadinanza. Con una scenografia studiata nei minimi dettagli, un palco con la famosa scritta in polistirolo, video suggestivi e una teca illuminata ma ...

Di Maio : 'Arriva il sito per il Reddito di cittadinanza' : Da oggi è possibile accedere al sito www.redditodi cittadinanza.gov.it attraverso il quale vengono illustrati tutti i requisiti che bisogna possedere per ottenere il reddito di cittadinanza. Al momento sarà un sito puramente informativo, ma a partire dal 6 marzo sarà da supporto per la presentazione della domanda. Il sussidio verrà dato a partire dal 1° aprile a tutti coloro che risulteranno idonei. E' stata inoltre presentata anche la carta con ...

Reddito di cittadinanza - il 57% dei soldi andranno al Sud : Presentato oggi dal premier Giuseppe Conte e dal vicepremier e ministro del Lavoro Luigi di Maio il Reddito di cittadinanza, il portale da cui ottenere le informazioni e le modalità per riceverlo. ...

Reddito cittadinanza - il razzismo dei pochi fortunati lavoratori contro l’uomo sul divano : Dirò di più: sono sempre dalla parte della ridistribuzione del denaro in un mondo in cui il ricco continua ad arricchirsi e i poveri diventano sempre più poveri. Sarò sempre dalla parte di uno Stato che non ti affossa perché l'età anagrafica, la condizione sociale o semplicemente i fortunati casi della vita hanno fatto di te un relitto produttivo, uno scarto del mercato e un cittadino percepito come un fastidioso costo.Continua a leggere

Il giorno del Reddito di cittadinanza : Reddito di cittadinanza al via: sono stati stati presentati, nell'auditorium Enel a Roma, il sito e la prima di tre milioni di card. Grande soddisfazione è stata espressa dal premier Giuseppe Conte e ...

Reddito di cittadinanza 2019 : requisiti e numeri - Sky TG24 - : Secondo le stime dell'Istat presentate in audizione al Senato, la platea della misura potrebbe essere di 1 milione e 308mila famiglie, oltre la metà delle quali al Sud. Per l'Inps le persone raggiunte ...

Reddito cittadinanza - Tridico : stime Inps sono meno affidabili : Roma, 4 feb., askanews, - Le stime dell'Inps sul Reddito di cittadinanza, 'al netto di quelle sulla pensione di cittadinanza, si basano su un database meno affidabile rispetto a quello usato al ...

Il leghista Brambilla smonta il Reddito di cittadinanza grillino : Alberto Brambilla colpisce ancora. Dopo aver demolito il Capo II del decreto n.4/2019 riguardante “quota 100” e dintorni, un nota dell’Osservatorio sulla spesa pubblica e le entrate (a cura di Itinerari previdenziali) affronta il tema del reddito di cittadinanza (Capo I). Compiuto un esame accurato

Il Reddito di cittadinanza a 1 milione e 308mila famiglie - quasi due terzi abitano al Sud : Il reddito di cittadinanza "potrebbe interessare 1 milione e 308mila famiglie", delle quali oltre la metà, il 57%, vive al Sud. Secondo i dati forniti dall'Istat alla commissione Lavoro, infatti, ...

Reddito di cittadinanza - presentazione-show tra Einstein e Coldplay. E alla fine Di Maio chiama tutti sul palco : Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha svelato la carta PostePay destinata all’erogazione del Reddito di cittadinanza ed il sito web per ricorrere al sussidio. Una presentazione-show al termine della quale il vicepremier ha chiamato a raccolta tutti sul palco per una foto di gruppo con tanto di sottofondo musicale L'articolo Reddito di cittadinanza, presentazione-show tra Einstein e Coldplay. E alla fine Di Maio ...

Reddito di cittadinanza - Inps e Istat riducono la platea dei beneficiari. Boeri : "Saranno 2 - 4 milioni" : MILANO - La platea dei possibili beneficiari del Reddito di cittadinanza potrebbe essere molto inferiore alle stime iniziali del governo. È quanto emerge dai numeri comunicati oggi in audizione dal ...

Chi - e quanti - sono i possibili beneficiari del Reddito di cittadinanza : Roma, 4 feb., askanews, - Single, casalinghe e laureati. Nella variegata platea dei 2,706 milioni di potenziali beneficiari del reddito di cittadinanza i single rappresentano quasi la metà del totale, ...

Di Maio fa del Reddito di cittadinanza uno show. Confindustria e gli altri svelano il bluff : Tre chilometri è la distanza che oggi separava i due importanti appuntamenti sul reddito di cittadinanza a Roma. Tre chilometri che a quanto pare bastano per capovolgere la realtà. Da una parte il premier Giuseppe Conte insieme al suo vice Luigi Di Maio, in compagnia di altri entusiasti esponenti de

Reddito cittadinanza - tra beneficiari 120mila laureati : Tra i potenziali beneficiari del Reddito di cittadinanza in eta' da lavoro ci sono, anche circa 120 mila laureati, compreso chi ha anche un titolo di studio post-universitario. Lo spiega l'Istat illustrando le sue stime alla commissione Lavoro del Senato nel corso dell'audizione sul decretone. La stragrande maggioranza, oltre il 62% (1 milione e 120mila persone, ha conseguito invece il diploma di terza media o la licenza elementare (241mila ...