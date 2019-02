Lo sfogo di Salvini con Conte | Così non reggiamo

ilgiornale

(Di martedì 5 febbraio 2019) Dallo scontro sulla Tav al rischio "trappola" sulla Diciotti, passando per la divergenza di opinioni sul Venezuela e i malumori per la politica contro l'immigrazione clandestina. E poi i continui attacchi da chi non è direttamente coinvolto nel governo, come Alessandro Di Battista e Roberto Fico. Con l'avvicinarsi delle elezioni Europee e l'intensificarsi della campagna elettorale, i rapporti tra Lega e Movimento 5 Stelle si fanno sempre più tesi- racconta il Corriere - Matteoavrebbe chiamato il presidente del Consiglio, Giuseppe, per sfogarsi e cercare un modo per smorzare i toni. "non la", avrebbe detto il vicepremier al capo dell'esecutivo in un lungo colloquio telefonico, "Io sono per il dialogo e il buon senso sempre e capisco le difficoltà interne di Di Maio, ma qui mi pare che si stia esagerando".L'ultimo casus belli sembra essere la vicenda ...