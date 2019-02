Giulia e Francesco | l’annuncio tra i baci e il gesto che spiazza | “Non dovete | basta”

Da Gianmarco Saurino a Pierfrancesco Poggi - applausi in via Giulia : E' stata una settimana di grandi ospiti quella in Via Giulia, dove il direttore artistico Silvano Spada ha accolto il pubblico curioso di vedere fuori dal piccolo schermo il volto del giovanissimo ...

Giulia e Francesco insieme dopo la sorpresa - lei spiazzata : “La gang non si infama” : Giulia Salemi e Francesco Monte felici dopo il Grande Fratello Vip Sono stati tanto criticati per la loro storia d’amore, eppure Giulia Salemi e Francesco Monte stanno ancora insieme dopo il Grande Fratello Vip e sembrano tutt’altro che insicuri della loro scelta. Certo, siamo ancora agli inizi della relazione ma non si può dire che […] L'articolo Giulia e Francesco insieme dopo la sorpresa, lei spiazzata: “La gang non si ...

Giulia Salemi sta male : Francesco Monte fa un gesto che spiazza : Francesco Monte si prende cura di Giulia Salemi: il clamoroso gesto Queste ultime ore non sono state proprio semplicissime per la fidanzata di Francesco Monte. La ragione? Giulia Salemi si è ammalata, e sui social ha rivelato di star soffrendo molto per questa brutta influenza. Ma non è finita qua perchè ieri sera la ragazza ha pubblicato un video su instagram in cui ha voluto mostrare di avere un dottore speciale al suo fianco a prendersi cura ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi felici - ma niente convivenza per ora : Si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip e hanno iniziato una storia d'amore. Una relazione in cui in pochi credevano, soprattutto a causa dell'atteggiamento di lui all'interno della Casa. Ma da quando sono usciti, Francesco Monte e Giulia Salemi sono più uniti che mai. Una relazione che è diventata sempre più solida Durante il reality la coppia litigava spesso ma poi si riappacificava sempre, e Francesco stesso ha ammesso che la ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : Lisa Fusco svela dettagli intimi : Procede a gonfie vele la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi a tal punto che si sta già ipotizzando una possibile convivenza. Giulia ha trascorso le vacanze natalizie a Taranto, paese d'origine di Francesco, dove ha conosciuto amici, parenti e i posti dove è nato e cresciuto il suo fidanzato. La soubrettina Lisa Fusco che con loro ha diviso un pezzo del percorso all'interno del Grande Fratello Vip ha rivelato particolari intimi sulla ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : la foto nel cuore della notte che infiamma il web : Francesco Monte e Giulia Salemi felici e innamorati: la foto nel cuore della notte che infiamma il web Francesco Monte e Giulia Salemi, al di là delle perplessità che molti sembravano avere su di loro al Grande Fratello Vip, stanno dimostrando oggi di essere intenzionati a fare sul serio con il loro rapporto di coppia. […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi: la foto nel cuore della notte che infiamma il web proviene da Gossip e Tv.

“Veleni & Verità” di Giulia Fera e Francesco Testa - un romanzo che ti prende l’anima : Uscito un anno fa, a febbraio, già in seconda edizione a luglio, il romanzo “Veleni & Verità” di Giulia Fera

Francesco Monte e Giulia salemi - svelato dettaglio intimo : scoppia il caos : Francesco Monte e Giulia salemi, emerge un dettaglio intimo e scoppia il caos Procede tutto a gonfie vele tra Francesco Monte e Giulia salemi. L’amore e la passione hanno ormai totalmente travolto la coppia. Un amore e una passione che paiono inarrestabili anche all’ombra delle lenzuola. A svelare il dettaglio intimo è stata Lisa Fusco, […] L'articolo Francesco Monte e Giulia salemi, svelato dettaglio intimo: scoppia il caos ...

Francesco Monte e Giulia : svelato un dettaglio piccante. E’ polemica : Giulia Salemi e Monte: un particolare sulla loro intimità scatena polemiche Francesco Monte e Giulia Salemi, come tutti sapranno, si sono innamorati nei mesi passati nella dimora “gieffina”. E anche dopo la fine del reality la loro storia procede a gonfie vele. A proposito della loro relazione, Lisa Fusco, poco fa, ha fatto una rivelazione che ha già creato polemiche. La donna, difatti, ha svelato su instagram un dettaglio piccante ...

Giulia Salemi e Francesco Monte fidanzati e felici : ‘Francesco da quando è fuori dalla Casa del GF Vip è un’altra persona’. Leggi le sue parole : Giulia Salemi durante una diretta su Instagram parla dell’uomo che l’ha resa felice, Francesco Monte, a cui ormai è legatissima. “Mi tiene in forma in tutti i sensi, psicologicamente e fisicamente: mi appaga”, confida... L'articolo Giulia Salemi e Francesco Monte fidanzati e felici: ‘Francesco da quando è fuori dalla Casa del GF Vip è un’altra persona’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Giulia Salemi e Francesco Monte lasciano l’Italia? Il nuovo progetto : Francesco Monte e Giulia Salemi vanno a vivere in America? Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip è esplosa la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi e, ad oggi, sembra aver preso la giusta direzione. Negli ultimi giorni si è molto parlato di una loro possibile convivenza. Intervistato dal settimanale nuovo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato che è ancora presto per compiere un passo così importante, ...

Francesco Monte no convivenza con Giulia Salemi : “Voglio andare in America” : Francesco Monte e Giulia Salemi news: nessuna convivenza per la coppia La storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi procede a gonfie vele dopo il Grande Fratello Vip. Ma per il momento nessuna convivenza: l’ex tronista di Uomini e Donne resta a vivere a Roma mentre l’italo-persiana abita da tempo a Milano. “È ancora troppo […] L'articolo Francesco Monte no convivenza con Giulia Salemi: “Voglio andare in ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : Fariba Tehrani ha un ripensamento? : Giulia Salemi e Francesco Monte: Fariba Tehrani si pente di un gesto? Fariba Tehrani è tornata a parlare sui social e in queste ore ha postato un commento che potrebbe essere riferito a Giulia Salemi e Francesco Monte. “Nella vita l’amore è il valore più elevato. Non dovrebbe essere ridotto a stupi*i rituali”. Sono state queste le parole della madre dell’influencer su Instagram. Fariba ha avuto un ripensamento su ...

Francesco e Giulia news - messaggi d’amore nella notte : la passione è incontenibile! : Giulia e Francesco ultime notizie, la passione scoppia su Instagram! Francesco Monte e Giulia Salemi fanno sul serio. Dimenticate il Francesco indeciso del Grande Fratello Vip, che tratteneva i suoi sentimenti nei confronti della fashion blogger (colpa anche del “fantasma” di Cecilia Rodriguez); adesso è un ragazzo nuovo, un ragazzo innamorato che sa quello che […] L'articolo Francesco e Giulia news, messaggi d’amore ...