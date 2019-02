Roma | colpi di pistola nella notte dopo una rissa | 20enne ferito gravemente

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - Monchi si mette in discussione ma nega colpi last minute : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Monchi fa autocritica dopo il crollo di Firenze: 'Sono io ad essere in discussione. Il nostro mercato però è chiuso'.

Roma : una pistola e 94 colpi pronti all’uso - in manette 49enne : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti hanno arrestato un cittadino romeno di 49 anni, per detenzione abusiva di armi e ricettazione. I militari erano da tempo sulle tracce dell’uomo, poiche’ era stato segnalato quale possessore di un’arma da fuoco e di numerosi proiettili pronti per l’uso: una volta individuato e bloccato per le vie della Capitale, i Carabinieri hanno effettuato un rastrellamento di ...

Cuore Atalanta - da 0-3 a 3-3 con la Roma! Colpi di Frosinone e Spal : TORINO - Una partita ripresa con un grande Cuore quando sembrava ormai compromessa: l' Atalanta contro la Roma va sotto di tre reti dopo quaranta minuti, doppio Dzeko ed El Shaarawy, con due assist di ...

Romania : violento gelicidio colpisce Bucarest - centinaia di alberi abbattuti e decine di feriti : Il vasto vortice di bassa pressione che negli ultimi giorni ha colpito l'Italia ha avuto effetti anche su gran parte dell'Europa orientale : il ramo ascendente del vortice ciclonico, quello...

Ultrà e poliziotto rapinatori : 5 arresti a Roma per 8 colpi alle banche : Li hanno seguiti, intercettati e alla fine in un blitz davanti a una banca li hanno arrestati, proprio mentre tentavano l'ennesimo colpo Nella banda, sgominata da un'operazione congiunta di ...

Roma - masso colpisce un'auto sulla Flaminia. Ferito il conducente. Lunghe code : Roma, 24 gennaio 2019 - Un automobilista è stato Ferito da un masso precipitato sulla sua automoblile in tranisito, erano circa le 7.30, in via Flaminia al km 11,300 a Roma . Il conducente è stato ...

Colpito clan Rinzivillo : 11 in manette da Roma fino in Germania : Roma – Dalle prime luci dell’alba e’ in corso una complessa operazione antimafia, coordinata dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di Caltanissetta e Roma, nei confronti di Cosa Nostra e, in particolare, della famiglia mafiosa di Gela, nella sua articolazione territoriale denominata clan Rinzivillo. Oltre 100 operatori di polizia, appartenenti al Comando provinciale della Guardia di Finanza capitolina e alla Questura nissena, ...

Roma - agguato davanti a un asilo : uomo ferito gravemente a colpi di pistola : Spari davanti a un asilo nido nel quartiere della Magliana , alla periferia di Roma . Un uomo, 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito a colpi di pistola mentre era in macchina: è ...

Roma - bambini strattonati e colpiti alla testa : il video dei maltrattamenti nella scuola materna : Strattonamenti, colpi alla testa ed espressioni verbali spregiative che causavano, nei piccoli, sofferenze, umiliazioni e continui disagi. È il quadro emerso dalle indagini effettuate dai carabinieri della compagnia di Velletri (Roma) che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare (arresti domiciliari) nei confronti di tre insegnanti e di una collaboratrice scolastica ritenute, come si vede nel video diffuso dai militari, responsabili di ...

