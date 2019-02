lastampa

: RT @LaStampa: Quegli appunti recuperati dalla spazzatura che scompigliano i capelli di Boris Johnson - alessandracatsi : RT @LaStampa: Quegli appunti recuperati dalla spazzatura che scompigliano i capelli di Boris Johnson - AlessandroBido : RT @LaStampa: Quegli appunti recuperati dalla spazzatura che scompigliano i capelli di Boris Johnson - LaStampa : Quegli appunti recuperati dalla spazzatura che scompigliano i capelli di Boris Johnson -

(Di domenica 3 febbraio 2019) In altri fogli sono contenute riflessioni ad ampio raggio, che vanno da come salvare il mondo a come si prepara il cocktail di gamberetti., sempre pronto alle battute di spirito, questo volta ...