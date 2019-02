Ora o mai più di Amadeus conquista anche gli Usa

Diciotti - Di Maio : “M5s mai a favore di immunità - ma questo caso è diverso. Su Salvini non abbiamo ancOra deciso” : “Nella nostra storia non abbiamo mai votato per utilizzare le immunità parlamentari. questo caso è diverso”. Lo ha detto, a proposito del procedimento al Senato su Matteo Salvini per il caso Diciotti, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Ortona, in un incontro elettorale in vista delle Regionali abruzzesi. L'articolo Diciotti, Di Maio: “M5s mai a favore di immunità, ma questo caso è diverso. Su Salvini non abbiamo ...

Ora o Mai Più : Ornella Vanoni «si addormenta un po’» in diretta : Ornella Vanoni “S’è fatta ‘na certa“. E’ quello che avrà pensato Ornella Vanoni che, durante un duetto tra Marco Masini e Michele Pecora ad Ora o Mai Più, ha mostrato “segni di stanchezza”. Quando Amadeus, al termine della prova, ha “richiamato” la cantante invitandola a votare, la Vanoni ha esclamato: “Te l’avevo detto che prima o poi mi sarei addormentata (…) Ragazzi, mi ...

Ora o Mai più : arrivano le scuse della giuria ad Amedeo Minghi : Ora o Mai più nonostante non riesca a sfondare negli ascolti, settimana dopo settimana fa sempre discutere e parlare. Nella puntata di ieri Amedeo Minghi, dopo essere stato criticato duramente da alcuni membri della giuria per il testo di Vattene Amore, è tornato di nuovo nello show musicale condotto da Amadeus per un nuovo duetto. Lo scorso sabato, infatti, Red Canzian, Ornella Vanoni e Donatella Rettore al termine della performance di Annalisa ...

Ornella Vanoni a Ora o mai più : "Nessun flirt con Califano" : Nel programma di Rai Uno condotto da Amadeus fa molto discutere la presenza di Ornella Vanoni . Tra battibecchi e perplessità sul regolamento, nell'ultima puntata andata in onda, si è tornato a ...

Ora o mai più - Donatella Rettore e la gaffe in diretta. Enrico Ruggeri muto - poi lontano dalle telecamere... : Finisce male a Ora o mai più. In diretta, acque piatte ma lontano dalle telecamere Enrico Ruggeri non la manda giù. Colpa di Donatella Rettore, che sabato 2 febbraio durante lo show musicale condotto da Amadeus su Raiuno commentando l'esecuzione del classico Il mare d'inverno ha sottolineato come la

Ora o Mai Più : puntata riparatoria per Minghi. Cutugno : «Ti chiedo scusa per tutti quegli imbecilli che ti hanno criticato» – Classifica della terza puntata : Amadeus e Minghu E pace fu. La terza puntata di Ora o Mai Più, in onda ieri sera su Rai 1, ha visto chiudersi, con un lieto fine, il “caso trottolino amoroso“. Dopo essere stato la settimana scorsa massacrato dai maestri per il suo celebre brano Vattene amore, ieri Amedeo Minghi è tornato “sul luogo del delitto” per assistere al mea culpa degli stessi giudici nei suoi confronti. Il primo a prendere la parola però è ...

Ora o mai più - Ornella Vanoni dorme in diretta. Amadeus - a mezzanotte imbarazzo totale : Alla fine a Ora o mai più è successo veramente: Ornella Vanoni si è addormentata in diretta. La cantante milanese, sempre al centro di battibecchi e polemiche con i colleghi giurati vip, durante la ...

Ora o mai più - ascolti : Amadeus al top. Ornella Vanoni : “Ho sonno!” : Amadeus si ferma per un sabato con Ora o mai più. Gli ascolti della terza puntata Anche ieri sera (2 febbraio) Amadeus con la terza puntata di Ora o mai più è riuscito a tenere testa alla forte corazzata di C’è posta per te, firmata Maria De Filippi. Il conduttore di Soliti Ignoti con Ora o mai più ieri è infatti salito di un punto di share rispetto alla settimana scorsa, cosa non facile vista l’agguerrita concorrenza del sabato ...

Luigi Di Maio - il retroscena : "AllOra finisce qui". Il clamoroso sfogo contro Salvini : crisi di governo? : Una incontrollata escalation di tensione, culminata nel diktat di Luigi Di Maio. Sulla Tav il governo di Lega e M5s rischia l'osso del collo e la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo (a riempirlo il rebus sì/no al processo sulla Diciotti) la visita di Matteo Salvini al cantiere di Chiomo

Ora o mai più - lite tra Ornella Vanoni e Toto Cutugno per Vattene Amore : Ora o mai più, lite tra Ornella Vanoni e Toto Cutugno per Vattene Amore. Nella puntata di stasera 2 febbraio di Ora o mai più condotto da Amadeus su Raiuno, un dietro le quinte ha mostrato una discussione tra la Vanoni e Toto. Lui difendeva Vattene Amore di Amedeo Minghi, lui sosteneva che un pezzo

Ora o mai più - tutti chiedono scusa ad Amedeo Minghi. Toto Cutugno : "Ti chiedo scusa per gli imbecilli che ti hanno criticato..." : Una puntata riparatoria a tutti gli effetti, la terza della seconda edizione di Ora o mai più.Dopo le critiche oggettivamente ingenerose che gran parte della giuria, soprattutto Ornella Vanoni, Donatella Rettore e Red Canzian, avevano riservato ad Amedeo Minghi nel corso della puntata andata in onda una settimana fa di Ora o mai più, questa sera, Minghi, giunto nuovamente come ospite nel programma di Rai 1 condotto da Amadeus, ha ricevuto le ...

Ora o mai più - Ornella Vanoni e quel retroscena su lei e Califano : Nel presentare il brano 'Una ragione di più', Ornella Vanoni ha colto l'occasione per chiarire alcune voci sul suo rapporto...