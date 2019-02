NBA | rissa nello spogliatoio dei Lakers tra Luke Walton e i veterani Stephenson e Beasley

NBA – Rissa Booker-Dieng - i due si cercano nel tunnel degli spogliatoi : la giustificazione di Gorgui è ridicola [VIDEO] : Devin Booker e Gorgui Dieng si beccano in campo e si cercano nel tunnel degli spogliatoi dpo l’espulsione: la giustificazione del giocatore dei Timberwolves diventa virale A volte in campo, con la tensione alle stelle, basta un minimo contatto a far scatenare una Rissa. È quanto accaduto nella sfida tra Suns e Timberwolves, con protagonisti Devin Booker e Gorgui Dieng. Il tutto è nato da una spalla di Dieng che ha ‘steso’ ...

NBA – Fallo duro di Embiid su Westbrook - scatta la rissa! Joel sbotta : “sei melodrammatico” [VIDEO] : Fallo scomposto di Embiid su Westbrook che non la prende bene: il centro camerunense lo punzecchia nel post partita La partita fra Sixers e Thunder ha visto una sfida nella sfida, quella tra Joel Embiid e Russell Westbrook i leader delle rispettive squadre. I due sono venuti a contatto nel corso di un duro, ma fortuito contrasto, che ha alzato la tensione alle stelle. Westbrook lanciato in contropiede, ha perso palla appena prima di ...

NBA – Marcus Smart perde la testa! Rissa in campo con Bembry : tensione alle stelle fra Celtics e Hawks [VIDEO] : Rissa in campo fra Boston Celtics e Atlanta Hawks: Marcus Smart perde la testa e cerca lo scontro con DeAndre Bembry Alta tensione nella sfida della notte NBA fra Boston Celtics e Atlanta Hawks. Marcus Smart protagonista in negativo di una brutta Rissa che ha richiesto l’intervento di compagni, avversari e arbitri per calmare le acque. Con 4 falli e un tecnico già chiamati ai suoi danni, Smart ha avuto un confronto verbale con ...

NBA - è caos a Memphis : rissa in spogliatoio tra Garrett Temple e Omri Casspi : Che qualcosa fosse successo nello spogliatoio dei Memphis Grizzlies è diventato chiaro a tutti i giornalisti presenti quando coach J.B. Bickerstaff ha impiegato più di trenta minuti per presentarsi ...