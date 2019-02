Napoli è un mondo a sé E le auguro la normalità

Un portale web e un apecar : ecco i nuovi strumenti per raccontare cosa accade a Napoli nel mondo del sociale : Un portale web e un apecar : ecco i nuovi strumenti per raccontare cosa accade in città nel mondo del sociale. Sono queste le nuove iniziative 'targate' Comune di Napoli " Assessorato alle Politiche Sociali per socializzare e raccontare in tempo reale tutte le iniziative rivolte a bambini, ...

De Laurentiis : 'Un felice 2019 ricco di gioie e soddisfazioni a tutti i tifosi del Napoli in Italia e nel mondo' : E infine auguri non solo ai nostri tifosi, ma anche a tutti i nostri simpatizzanti, ovunque nel mondo '.

Inter-Napoli - è morto un tifoso interista dopo il caos al Meazza : il mondo del calcio ha deluso ancora! : Boxing Day di Serie A caratterizzato da razzismo, morte e scontri, una vergogna per il nostro calcio che sembra non voler cambiare Un morto e 4 feriti gravi, un bollettino di guerra quello del primo Boxing Day del calcio italiano. Doveva essere una festa per la nostra Serie A, invece si è trasformata in una giornata di morte e razzismo in quel di Milano col caso Koulibaly a far discutere. Come detto, ci è scappato anche il morto. Si tratta ...

I vigili del fuoco di Napoli tra i migliori team di soccorso al mondo : Napoli. Avevano rimosso gran parte delle macerie a mano per il forte rischio che tutto collassasse e per la criticita' dovuta alla posizione degli edifici. Braccia, mani e tanta forza di volonta', ...

Calciomercato Napoli - ecco il colpo scudetto : arriva un… Campione del Mondo : Calciomercato Napoli – Il Napoli non è riuscito a staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, gli azzurri hanno disputato una competizione molto importante e hanno dovuto fare i conti con la sfortuna del sorteggio. Adesso la squadra di candida ad essere grande protagonista in campionato ed anche in Europa League. Nel frattempo il club ha piazzato un grande colpo di mercato per gennaio: è fatta infatti per il ...

Da Napoli e Milano parte l’Instore Tour di Anastasio per l’EP La Fine Del Mondo : Dopo la vittoria di X Factor 12, arrivano le prime date dell’Instore Tour di Anastasio. “Ci vediamo giovedì e venerdì. A Napoli e a Milano”, ha scritto il rapper sulla sua pagina instagram per annunciare le due date che, si presume, saranno solamente le prime di una lunga serie. Giovedì 20 dicembre a Napoli e venerdì 21 dicembre a Milano, quindi, Anastasio incontrerà avrà modo di incontrare i suoi fan che sono già tanti nonostante il poco ...

«Dai Foja ad Anastasio - così portiamo Napoli nel mondo» : Napoli. « Marzo 2018, stavamo preparando un inedito con i Foja: una canzone dedicata a Maurizio Sarri che sarà nel prossimo album. Mentre lo stavamo per produrre compare sul web questo tizio di nome ...

Fratture killer come ictus e cancro alla mammella : a Napoli i massimi esperti al mondo : ... il rachitismo resistente al trattamento con Vitamina D e l'ipofosfatasia sono solo alcune delle oltre 400 anomalie rare del sistema scheletrico che colpiscono i pazienti di tutto il mondo. La ...

De Laurentiis : 'Napoli - fai l'impresa per i 40 milioni di tifosi nel mondo' : Speriamo che questa conferma internazionale dia credito ai 40 milioni di tifosi napoletani che sono sparsi per il mondo. Anche a loro bisogna dedicare questa internazionalizzazione. E' bello giocare ...

Dal Sud al mondo - il direttore Monga : 'Possibile costruire storie di successo anche da Napoli' : Agenzia Vista, Napoli, 07 dicembre 2018 Al Teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli manager, imprenditori, scienziati e start-upper del Mezzogiorno si raccontano a 'Il Mattino' che...

Migliorare il ranking su Google e non solo : tre anni di SEOZoom - da Napoli al mondo : Sembrava una “mission impossibile”, per dirla in termini cinematografici: creare da zero una SEO Suite completamente italiana e adatta ad accompagnare i professionisti dell’online del nostro Paese, sfidando i colossi internazionali che operavano nel settore. A distanza di tre anni, il progetto di Ivano Di Biasi e Giuseppe Liguori non solo ha conquistato grandi imprese, marketer, blogger ed eCommerce interessati a ottimizzare le ...

Sorpresa Napoli : due acquisti super - uno è campione del mondo : Il primo è Federico Chiesa dalla Fiorentina, operazione che intriga personalmente De Laurentiis; l'altro è Pavard , terzino campione del mondo con la Francia.

Atalanta-Napoli amarcord : Mondonico - la sedia e i Rolling Stones : Tra tutti, il Mondo Bianchi, Lippi, Mondonico, Mutti e Reja. Inizierebbe così la filastrocca dei tecnici che si sono scambiati le panchine di Atalanta e Napoli nel corso degli ultimi trenta anni. Noi dal cilindro ne estraiamo uno solo, quello che giace nel mezzo, per il suo carattere, in campo ed in panchina, e per ricordarlo ancora una volta. Dalla ‘normalità’ degli altri tecnici emerge lui, Emiliano Mondonico, che rappresenta ...