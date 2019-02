Fedez-Tiromancino | lite al veleno su Twitter E il rapper replica | «Fatti i c tuoi»

Scoppia la lite tra Fedez e i Tiromancino : 'Meglio essere un clown - c'è più dignità' : Scoppia la lite che non ti aspetti sui social tra Fedez e i Tiromancino . Tutto è partito ieri sera dopo che lo scorso venerdì la band aveva postato su Twitter un messaggio 'in codice', che per il rapper è sembrato una sorta di frecciatina al vetriolo lanciata nei suoi confronti. Ecco allora che Fedez non è rimasto in silenzio e ha scelto di replicare in prima persona a quel commento, lanciando a sua volta una pesante frecciatina nei confronti ...

Tiromancino e Fedez - polemiche social con un clown in mezzo : Insomma non c"è pace per Fedez. Le polemiche social che lo vedono protagonista non gli lasciano un attimo di tregua. Dalle recensioni negative dell'album "Paranoia Airlines" (primo in classifica album, mentre il brano "TVTB" feat. Dark Polo Gang è primo tra i singoli), alle accuse di streaming selvaggio su Spotify, passando per X Factor (ha deciso di lasciare il programma, ma ha in modo sibillino spoilerato un giudice che ha sempre criticato il ...