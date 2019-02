Elezioni europee 2019 | data | sondaggi | presentazione liste e chi vota

Elezioni 2019 Italia : europee - amministrative e regionali. Calendario date : Elezioni 2019 Italia: europee, amministrative e regionali. Calendario date Calendario Elezioni 2019 Italiane e dove si vota L’anno appena terminato, il 2018, è stato molto importante dal punto di vista elettorale ma anche il 2019 ha in serbo tantissimi appuntamenti. Infatti, non ci saranno solo le europee di maggio ma si terranno anche le Elezioni amministrative – in circa 4 mila comuni – ed in 6 regioni si terranno le Elezioni ...

Sondaggi in bilico per le Elezioni europee : È la politica, avverte Europe Elects, a essere imprevedibile come non mai, per cui dobbiamo arrenderci all'idea che alle europee ci saranno delle sorprese. Tanta imprevedibilità è dovuta a quattro ...

Calenda sogna in grande : "Alle Elezioni europee puntiamo al 30%" : "L'obiettivo è superare il 30%, rivolgendoci anche a elettori del centrodestra delusi da Salvini". Carlo Calenda punta in alto, anzi in altissimo, in vista delle elezioni europee di fine maggio, lanciando la sua sfida anche al leader della Lega - che si appresta a fare il pieno alle urne, visti i sondaggi - e aprendo anche all'elettorato "deluso" di centrodestra."Oggi non ci sono più grandi partiti dietro, quindi la chiave è la mobilitazione ...

Carlo Calenda punta a superare il 30% alle Elezioni europee : "L'obiettivo è superare il 30%, rivolgendoci anche a elettori del centrodestra delusi da Salvini". Lo ha detto l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, nel corso della presentazione del manifesto 'Siamo europei' ad alcune associazioni europeiste.Una operazione simile all'Ulivo? "Oggi non ci sono più grandi partiti dietro, quindi la chiave è la mobilitazione popolare. L'unico grande partito - ha proseguito - ...

La simulazione sulle Elezioni europee : ecco quanto vale la lista Calenda : quanto vale il 'fronte repubblicano' di Carlo Calenda? La lista 'Siamo europei' , stando alle simulazioni dell' Istituto Cattaneo sulle Elezioni di maggio, varrebbe intorno a l 22 per cento. Ma se si ...

Elezioni europee - in cinque anni la Lega vola al + 24.8 - mentre il Pd scende al - 22.82 : Per il 50% degli italiani l'iniziativa leghista rappresenta anche la possibilità di ingresso nel mondo del lavoro dei giovani ossia, grazie a Quota 100 ed al pensionamento, si garantirebbe il ...

Elsa Fornero pronta a candidarsi alle Elezioni europee con Emma Bonino : Elsa Fornero potrebbe candidarsi alle elezioni europee di maggio. Sembra che l'ex ministro del governo di Mario Monti possa essere capolista nella circoscrizione Nord-Ovest , Piemonte, Lombardia, ...

Elezioni europee - la guerra alle fake news rischia di essere già in ritardo : fake news (Getty Images) Il tempo stringe. A maggio si vota per il rinnovamento del parlamento europeo e Bruxelles teme che le Elezioni possano essere vittime di interferenze esterne. Per questo la Commissione preme per mettere al riparo gli internauti da campagne di disinformazione, da fake news e dalla longa manus di attori malintenzionati. E ora ha chiesto conto ai firmatari del suo codice di condotta sulla disinformazione, pubblicato il 26 ...

Elezioni europee : il piano anti fake news di Google e il monito dell'Ue : Le Elezioni Europee si avvicinano, e per i big del web il pericolo fake news si fa sempre più concreto. Non è un caso che Facebook, già nei giorni scorsi, abbia annunciato un piano speciale per ...

Google dichiara guerra alla disinformazione in vista delle Elezioni europee : Logo di Google al Mobile World Congress del 2017. (foto: David Ramos/Getty Images) Il 29 gennaio Google ha pubblicato il suo piano per arginare la disinformazione che potrebbe arrivare da interferenze esterne alle prossime elezioni europee di maggio, ed evitare così uno scenario simile al giorno in cui l’Europa si è risvegliata con la Brexit, quando Google ha registrato un picco di ricerche britanniche su parole chiave come “cosa significa ...

Elezioni europee 2019 : Facebook cambia la politica spot : Elezioni Europee 2019: Facebook cambia la politica spot In vista delle Elezioni Europee di maggio, Facebook ha ideato strumenti atti ad aggirare le possibili interferenze esterne nei processi elettorali. Lo rende pubblico Anika Geisel, responsabile di Facebook per le Europee. Numerose le critiche rivolte in proposito a Facebook, prima fra tutte quelle riguardati le presidenziali americane. Quindi, la multinazionale di Mark Zuckerberg ...

La Ue chiede a Facebook e Twitter di bloccare le fake news sulle Elezioni europee : Bruxelles, 29 gen., askanews, - L'Ue ha chiesto con forza ai giganti di internet di intensificare la lotta contro le campagne di disinformazione e le fake news in vista delle elezioni europee che si ...

Cosa farà Facebook per vigilare sulle Elezioni europee : Controlli sulle inserzioni Primo passo: ci sarà uno 'standard elevato di trasparenza sulla pubblicità politica su Facebook', per 'prevenire le interferenze straniere', spiega Anika Geisel, la ...

Il piano di Facebook per proteggere le Elezioni europee : immagine: pixabay Facebook ha pubblicato oggi il suo piano d’azione per evitare che le interferenze riscontrate nelle scorse elezioni (da quelle negli Stati Uniti in poi) si ripetano. Che il social network negli ultimi anni stia passando un periodo travagliato non è nulla di nuovo. La recente scoperta di voler fondere in un unico servizio Messenger, Instagram e Whatsapp è solo l’ultima di una lunga serie. Il 2018 è stato l’annus horribilis. Una ...