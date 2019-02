El Chapo drogava e violentava minorenni La rivelazione di un testimone

huffingtonpost

(Di domenica 3 febbraio 2019) Il narcotrafficante messicano Joaquin 'El' Guzman, è sotto processo a New York con l'accusa di aver drogata e violentato diverse ragazze, anchedi soli 13 anni. A rivelarlo sono le carte, che citano i racconti di uno dei testimoni utilizzati nel procedimento.Un socio di lunga data di El, Alex Cifuentes, ha raccontato alle autorità statunitensi che una donna inviava foto di ragazze al capo del cartello di Sinaloa, in modo che lui potesse scegliere la sua vittima, pagando questo 'servizio' fino a 5mila dollari per donna. Secondo Cifuentes, Guzman avrebbe usato questo sistema in almeno 3 o 4 occasioni anche con ragazzine molto giovani, a volte tra i 13 e i 15 anni.El, 61 anni, talvolta avrebbe drogato le ragazze "con una sostanza polverosa", con l'aiuto di Cifuentes, prima di violentarle. Alex Cifuentes, che ha vissuto con Guzman nel 2007 e nel ...