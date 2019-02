Chelsea | Sarri a rischio esonero | la conferma negli sms di Abramovich

Doppiette di Higuain e Hazard : il Chelsea di Sarri batte 5-0 l’Huddersfield : Di nuovo quarti Il Chelsea batte l’Huddersfield 5-0 e si riprende dopo la scoppola (4-0) subita in settimana dal Bournemouth. L’avversario era quello che era – ultimo in classifica con 11 punti – ma le vittorie sono sempre importanti soprattutto in un periodo turbolento. E poi Maurizio Sarri può festeggiare la prima doppietta in Premier di Gonzalo Higuain che ne ha segnati due come Eden Hazard il fuoriclasse dei Blues con ...

Chelsea - Sarri contestato da un tifoso dopo il Bournemouth : 'È stato terribile - dovresti dimetterti' : Non c'è pace per Maurizio Sarri , allenatore del Chelsea dalle ultime deludenti prestazioni. Se il 2-0 incassato all'Emirates nel derby londinese contro l'Arsenal aveva aperto le prime crepe nello ...

Chelsea - Sarri 'Sono un sognatore - i giocatori mi devono seguire' : LONDRA - Autocritica di Maurizio Sarri alla vigilia della sfida casalinga contro l'Huddersfield: il tecnico italiano ha ammesso di vivere più difficoltà del previsto, pur restando fermo nella sua ...

Sarri : 'Hazard deve giocare più per la squadra. Voglio cambiare il Chelsea' : Non è un momento semplice per Maurizio Sarri, chiamato a riscattare il pesante 4-0 subito nell'ultima partita contro il Bournemouth. La prima occasione di rivincita ci sarà a Stamford Bridge contro l'...

Sarri sotto attacco.Tabloid - tifosi e calciatori - tutti contro il tecnico del Chelsea : Con il trasferimento del Pipita, il Chelsea ha derogato alla propria politica sull'arrivo degli over 30. Un 'sacrificio' che sa di ultimatum per Sarri, accontentato nella sua richiesta, ma obbligato ...

Chelsea - Sarri scaricato dai giocatori! Suggestione italiana all’orizzonte? : Sembrerebbe già finito l’idillio tra Maurizio Sarri e la Premier League con la stampa inglese che non ha perso tempo a crocifiggere l’allenatore toscano.Sembrava fosse amore, invece … Maurizio Sarri è alle prese con la prima vera crisi della stagione. Gli ottimi risultati di inizio campionato sembrano, ormai, solo un miraggio e il pesante 0-4 incassato per mano del modesto Bournemouth ha ufficialmente stabilito che le cose ...

Sarri scaricato dai giocatori del Chelsea. La Roma lo sogna per giugno : Che, secondo le indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport e de Il Messaggero , è il sogno proibito della dirigenza della Roma per il dopo Di Francesco . Il tecnico giallorosso, insidiato in queste ore ...

Chelsea - Higuain opaco e acciaccato. Sarri - l'Europa è a rischio : Centoquarantasette minuti nell'annata di un centravanti sono poco o niente. Nel Chelsea di questo periodo, però, quando le buone intenzioni di inizio torneo sono un lontano ricordo e il quarto posto è ...

Chelsea - Sarri difende Higuain : "Non è ancora in condizione" : In Inghilterra la pesante sconfitta del Chelsea sul campo del Bournemouth ha parzialmente nascosto il debutto incolore di Gonzalo Higuain in Premier League . Dopo gli 81' minuti, con rigore rifiutato ,...

Chelsea - Sarri : 'Ci sono troppe cose che non funzionano' : Squadra a rapporto un'ora nello spogliatoio, solo lui e i giocatori: Maurizio Sarri ha scelto questa strategia dopo lo 0-4 incassato dal Chelsea a Bournemouth. Stavolta, l'allenatore toscano ha voluto ...

Chelsea - Sarri dopo il poker del Bournemouth : 'Siamo in difficoltà dal punto di vista mentale. Higuain deve migliorare' : A commentare il ko è stato l'allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri : "Siamo in difficoltà dal punto di vista mentale " le sue parole a Sky Sport - credevamo di aver acquisito i meccanismi per ...

Premier League - Higuain e Sarri flop. Chelsea k.o. a Bournemouth : 4-0 : Crolla il Chelsea di Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain. I Blues vengono sconfitti con un netto 4-0 dal Bournemouth: succede tutto nella ripresa. Doppietta di King, 47' e 74',, in mezzo la rete di ...

Il Chelsea di Sarri e Higuain perde 4-0 col Bournemouth : Gonzalo sostituito nel secondo tempo Comincia male l’avventura di Gonzalo Higuain al Chelsea. Maurizio Sarri lo schiera centravanti nel turno infrasettimanale in casa del Bournemouth e lo sostituisce per disperazione a metà ripresa quando i Blues sono già sotto di due gol. Il risultato finale è di quelli senza appello: Bournemouth-Chelsea 4-0, col risultato deciso nella ripresa. Quattro reti dei padroni di casa che scherzano la difesa ...

Chelsea - Sarri : “Hazard? Può anche andarsene” : Potrebbe essere giunta al termine l’avventura di Eden Hazard al Chelsea, l’attaccante belga sembra ormai ai ferri corti con Maurizio Sarri ed in estate potrebbe lasciare l’Inghilterra per trasferirsi al Real Madrid. I Blancos sono in netto vantaggio sulla concorrenza, la conferma è arrivata dallo stesso allenatore in vista della gara contro il Bournemouth, ha ammesso che “se vuole andare, penso che debba ...