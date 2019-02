Maltempo | geologi Basilicata | “Modello sottosuolo per evitare frane”

meteoweb.eu

(Di sabato 2 febbraio 2019) La frana che ha interessato il centro storico di Pomarico (Matera) in questi giorni rappresenta “solo l’ultimo degli eventi disastrosi che ha colpito il nostro territorio e che ha messo per l’ennesima volta in ginocchio una comunita’ intera, dissestando e danneggiando numerose abitazioni civili e infrastrutture; la principale strada di collegamento con i borghi vicini e la rete infrastrutturale; le reti idriche, fognanti ed elettriche ed alcune attivita’ commerciali”.A sottolinearlo in una nota l’Ordine deidisecondo cui la frana “e’ in gran parte riconducibile alla riattivazione rapida di un preesistente corpo di frana; infatti, solo in parte sembra aver coinvolto porzioni di versante integro. La sua attivazione e’ avvenuta mediante un movimento complesso in parte evolvente in colata.Dal punto di ...