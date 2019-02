: Maltempo in Lazio, allerta meteo arancione da sabato mattina - SkyTG24 : Maltempo in Lazio, allerta meteo arancione da sabato mattina - TelevideoRai101 : Maltempo, allerta fiumi nel Fiorentino - CastelliNotizie : ????????????????? Il maltempo imperverserà per tutta la giornata di sabato -

meteo in corso 'codice arancio' per rischi idrogeologico-idraulico per le zone Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Mugello-Vadisieve. Lo comunica la Protezione Civile di Firenze. Le piogge sono in attenuazione, ma si registrano comunque innalzamenti dei livelli idrometrici dovuti alle precipitazioni di questa notte. Il torrente Ombrone ha superato il secondo livello di guardia all'idrometro di Poggio a Caiano,mentre il fiume Bisenzio si mantiene sopra il primo livello di guardia all'idrometro di San Piero a Ponti,(Di sabato 2 febbraio 2019)