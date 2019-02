L' urgenza di cambiare governo

ilfoglio

: UNIPI PHONE Ciao a tutti, su 50000 studenti c’è qualche buon anima che sa cambiare il vetro di un iPhone 7? I nego… - SpottedUnipi : UNIPI PHONE Ciao a tutti, su 50000 studenti c’è qualche buon anima che sa cambiare il vetro di un iPhone 7? I nego… - augello_mario : @tapairportugal ho urgenza di cambiare di modificare il cognome di una prenotazione ma non riesco a mettermi in contatto con voi - Aringoogle : Il #movimento5stelle ha deciso di abolire il freddo. Una commissione di esperti, composta da #Banfi, #Toninelli, e… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Se ci si pensa bene, la meravigliosa chiacchierata tra Angela Merkel e Giuseppe Conte registrata a Davos dai cronisti di “Piazza Pulita” è la perfetta fotografia dello stato surreale dell’Italia di oggi, in cui un presidente del Consiglio in carica non appena i microfoni si sono spenti si affretta g