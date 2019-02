Amadeus si scusa a Ora o mai più | “Non ho fermato le polemiche”

lanostratv

(Di domenica 3 febbraio 2019) Ora o mai più:sicon Amedeo Minghi per la polemica su ‘Vattene amore’ Hanno suscitato molto scalpore i giudizi dei coach di Ora o mai più, che la settimana scorsa hanno praticamente affondato ‘Vattene amore’ di Amedeo Minghi. Il cantante ha infatti partecipato alla seconda puntata di Ora o mai più 2019, riproponendo in coppia con Annalisa Minetti il brano di grande successo che ha lanciato con Mietta al Festival di Sanremo del 1990. Ai maestri, però, il brano non sembra essere piaciuto molto e sono volate le critiche. Staseraha perciò invitato di nuovo Minghi e si èto con lui in diretta per quanto accaduto nella puntata precedente.Da conduttore non hole polemiche su Vattene Amore, perchè ritengo che le canzoni appartengano a tutti noi… che possano sembrare capolavori o no, per un gusto personale, vanno rispettate ...