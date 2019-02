Trono Classico | Teresa sconvolta da Andrea Tina sbotta | “Ridicola”

Anticipazioni U&D Trono Classico : Luigi Mastroianni sarebbe pazzo di Valentina Galli : Le Anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne relative alle puntate registrate ieri, 31 gennaio, riportano interessanti novità soprattutto su Luigi Mastroianni che, al momento, sembra il più confuso di tutti. Difatti, mentre Teresa Langella e Lorenzo Riccardi sono già in pausa in attesa delle rispettive scelte che andranno in onda in prima serata dal 15 febbraio, il 23enne catanese sta cambiando le sue preferenze ogni settimana. In ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Classico : ANGELA NASTI nuova tronista : A partire da venerdì 15 febbraio, Canale 5 trasmetterà in prima serata le scelte di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni, i tronisti attualmente in carica di Uomini e Donne. Proprio per questo, visto che il dating show condotto da Maria De Filippi terminerà a maggio, la redazione sta iniziando ad introdurre altri single in cerca del grande amore e, dopo la presentazione di Andrea Zelletta, nella registrazione di ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Angela Nasti la Nuova tronista! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: viene presentata la Nuova tronista, Angela Nasti! Scintille tra Ivan Gonzalez ed Andrea Zelletta! Una pretendente di Luigi ha un segreto! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Natalia fa le scarpe ad Ivan Gonzalez! La bella pretendente accetta di uscire con Andrea Zelletta! Tra i due tronisti si accende un forte dibattito! A Uomini e Donne Classico viene presentata la Nuova tronista, Angela ...

Trono Classico - Emanuele Mauti vs Lorenzo : Claudia e Giulia? “Due stupide” : Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Emanuele Mauti commenta il Trono di Lorenzo Riccardi: Claudia e Giulia? “Due stupide” A commentare l’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne è intervenuto oggi Emanuele Mauti, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Quest’ultimo, avendo vissuto in prima persona certe emozioni, sa bene cosa vuol dire provare a […] L'articolo Trono Classico, Emanuele Mauti vs Lorenzo: ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 31/01 : Annuncio di Maria in apertura di puntata: Andrea non ha voluto arrivare fino alle puntate speciali in prima serata dedicate alle scelte, ma ha deciso di scegliere subito ritenendo inutile ulteriori attese, avendo evidentemente le idee ben chiare al riguardo. Il tronista ripercorre con la conduttrice la sua prima esperienza nel programma, contraddistinta da un’altra scelta molto particolare, avvenuta al di fuori dagli studi dopo la fine della sua ...

Anticipazioni Trono Classico - colpo di scena : Natalia corteggia Andrea - Ivan furioso : Uomini e Donne Anticipazioni: Natalia cambia tronista Ci stiamo avvicinando alle scelte e il Trono di Ivan sembra ormai arrivato a una svolta clamorosa se pensate che stando alle Anticipazioni sul Trono Classico pubblicate da NewsUeD Natalia Paragoni ha cambiato tronista. Dite che si tratta di una scelta momentanea e che presto ritornerà dal suo […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, colpo di scena: Natalia corteggia Andrea, Ivan ...

Anticipazioni Trono Classico - i nuovi tronisti sono Andrea Zelletta e Angela Nasti : Nel pomeriggio di oggi, 31 gennaio, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Nei giorni scorsi è trapelata la notizia che il nuovo tronista è Andrea Zelletta, un bel ragazzo che ha attirato subito l'attenzione di tutti, soprattutto di Claudia Dionigi corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. Accanto ad Andrea, oggi si è seduta Angela Nasti la sorella di Chiara, fashion blogger e influencer, nonché concorrente ...

Trono Classico - Andrea Dal Corso : come si prepara alla scelta (VIDEO) : Andrea Dal Corso del Trono Classico avvistato a una serata (VIDEO) Andrea Dal Corso, da giorni, è scomparso dai social. Il motivo? Non è dato saperlo, ma sono stati tanti i fan a pensare che l’uomo abbia preferito stare lontano da instagram per provare a Teresa che i dubbi nei suoi confronti siano privi di fondamento. Quali dubbi? In pratica la tronista ha spesso e volentieri puntato il dito contro Andrea per la sua presenza costante sul ...

Uomini e Donne - Trono Classico : IVAN e i mancati auguri di compleanno [anticipazioni] : Iniziano ad arrivare i primi problemi per IVAN Gonzalez nel trono classico di Uomini e Donne: lo spagnolo, nel corso dell’ultima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi, si è mostrato perplesso riguardo l’atteggiamento assunto dalle sue corteggiatrici Sonia Pattarino e Natalia Paragoni, “colpevoli” di non avergli rivolto nemmeno un pensiero nel giorno del suo compleanno. Le anticipazioni segnalano che ...

Trono Classico - Andrea Dal Corso : un ex tronista parla di lui e della scelta : Andrea Dal Corso prima della scelta: ex tronista di Uomini e Donne dice la sua Venerdì 15 Febbraio Teresa farà la sua scelta. La tronista, infatti, dirà chi vorrà al suo fianco tra Antonio e Andrea. Chi la spunterà tra i due? Chissà, intanto in queste ore un ex tronista ha voluto esprimere una sua opinione su quest’ultimo che ha già infiammato gli animi in rete. Cosa ha detto? Una fan ha domandato a Paolo Crivellin su instagram se Andrea ...

Uomini e Donne - Trono Classico : LUIGI si avvicina a VALENTINA [anticipazioni] : Nonostante sia entrato nella fase finale del suo trono, LUIGI Mastroianni sembra essere ancora lontano dalla scelta: nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, il tronista siciliano ha continuato a discutere con Irene Capuano e si è avvicinato ulteriormente alla new entry VALENTINA. Scopriamo insieme tutto quello che è successo grazie alle anticipazioni sul dating show condotto da Maria De Filippi. Nella scorsa puntata, LUIGI ...

Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni sceglie Irene? Importante gesto prima della villa - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Luigi Mastroianni pronto a scegliere Irene Capuano? Esterna Importante prima della villa

UOMINI E DONNE/ 'La scelta potrà dire di no e non presentarsi' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Classico. Lorenzo Riccardi sceglierà Giulia Cavaglià? La conferma arriva nell'ultima registrazione

Anticipazioni Trono Classico - Claudia si arrende a Lorenzo e Giulia e guarda avanti? : Trono Classico Anticipazioni, a Uomini e Donne attesa per la scelta di Lorenzo Riccardi Che Claudia Dionigi fosse certa che Lorenzo avrebbe scelto Giulia lo avevamo notato tutti. Che avrebbe deposto l’ascia da guerra, per così dire, ancor prima della scelta del tronista non era facilmente prevedibile. In effetti Claudia è sempre stato un tipo […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, Claudia si arrende a Lorenzo e Giulia e guarda ...