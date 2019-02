: Tav,Parigi: fiducia su decisione Italia - NotizieIN : Tav,Parigi: fiducia su decisione Italia - Cyber_Feed : Ultim'ora #Tav,Parigi: fiducia su decisione Italia - TelevideoRai101 : Tav,Parigi: fiducia su decisione Italia -

"La Francia è veramente impegnata in questo progetto. E'più di un progetto, è una realizzazione". Lo ha detto la ministra francese dei Trasporti, Elisabeth Borne, visitando il cantiere del tunnel di base sulla linea Tav Torino-Lione, a Saint-Martin-la Porte. Per i media francesi, Borne si è detta "fiduciosa" sulladel governono,che ha ricevuto un'analisi dei costi-benefici, non ancora condivisa con. Borne ha ricordato che bisogna rispettare il calendario per non perdere i finanziamenti Ue.(Di venerdì 1 febbraio 2019)