Nintendo potrebbe aggiungere altri servizi a Nintendo Switch Online

Nintendo potrebbe lanciare una versione "più piccola" di Switch quest'anno : La pubblicazione giapponese Nikkei afferma di avere informazioni sui piani futuri di Nintendo per Switch. Secondo il report, una versione più piccola della console è in lavorazione e potrebbe essere lanciata già quest'anno.Nikkei afferma inoltre che Nintendo sta preparando una sorta di nuovo servizio per quest'anno rivolto agli appassionati. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli.Ecco l'estratto del report di Nikkei riportato da ...

Nintendo Switch : un nuovo rendering ci mostra come potrebbe essere la versione 2019 : In attesa di conoscere eventuali annunci ufficiali in tal senso da parte di Nintendo, dalle pagine di LetsGoDigital è spuntato un nuovo rendering che mostra come potrebbe apparire la versione 2019 di Switch, la sua console ibrida.Molte sono le voci che continuano a rincorrersi su questo possibile upgrade dell'ibrida Nintendo lato hardware: accanto a chi, come Patcher, sostiene che la nuova Switch potrebbe mantenere la sola modalità portatile a ...

I classici SNES potrebbero arrivare a breve su Nintendo Switch : Poco fa alcuni giochi NES sono stati aggiunti al catalogo di Switch, ma sembra che non siano stati gli unici aggiunti al servizio Nintendo Switch Online nell'aggiornamento.Come riporta Nintendolife, i dataminer avrebbero scoperto un totale di 22 giochi SNES elencati nel codice dell'app NES online e ulteriori ricerche hanno scoperto la possibilità di aggiungere nuovi tipi di emulatore al servizio in una data futura. Ora, dopo l'aggiornamento di ...

Per il Wall Street Journal - Nintendo potrebbe davvero riuscire a vendere 20 milioni di Switch entro quest'anno fiscale : My Nintendo news riferisce le opinioni, via via sempre più positive, del Wall Street Journal relativamente alle vendite di Nintendo Switch entro quest'anno fiscale.L'obiettivo prefissato di riuscire a piazzare più di 20 milioni di unità nelle case e negli zaini dei giocatori di tutto il mondo si fa sempre più tangibile: questo, in soldoni, il report del giornalista Takashi Mochizuki. Per gli analisti, la domanda di Switch durante il periodo ...

Nintendo in futuro potrebbe abbandonare il settore delle console casalinghe? : Nintendo potrebbe abbandonare, in futuro, il settore delle "home console"? La possibilità non sarebbe di certo utopia secondo quanto riportato da Nintendo Everything.Come possiamo vedere infatti il presidente della compagnia, Shuntaro Furukawa, ha delineato ai giornalisti Nikkei la sua visione nel medio e lungo termine e ha spiegato come Nintendo si trovi nell'industria videoludica con lo scopo di realizzare nuovi metodi innovativi e unici da ...

Nintendo potrebbe abbandonare le console domestiche : Mentre Microsoft e Sony si preparano alla nuova generazione di console, in casa Nintendo si discute del possibile abbandono del settore videoludico casalingo. In una recente intervista l’attuale presidente della compagnia ha espresso le sue considerazioni personali sul futuro dell’azienda. Nintendo lascerà la scena casalinga? Nintendo ha accompagnato la crescita di molti fin dal NES (Nintendo 8 Bit). Il successo di ...

Nintendo potrebbe lanciare quest'anno le versioni "Pro" e "Lite" di Switch : I rumor su un nuovo modello di Switch in uscita nel 2019 circolano da un po' di tempo. Nintendo potrebbe lanciare una versione "revisionata" del suo Switch in modo molto simile a quanto fatto da Sony e Microsoft con PS4 Pro e Xbox One X.Un nuovo modello di Switch, dunque, non sorprenderebbe. Ciò che può sorprendere molti, tuttavia, è che alcuni si aspettano due nuovi modelli della console nel corso del 2019. Tra coloro che si aspettano due ...

Negli USA Nintendo Switch potrebbe aver superato le vendite di PS4 e Xbox One combinate nel mese di dicembre : Il report del gruppo NPD per le vendite di videogiochi Negli Stati Uniti a dicembre 2018 sarebbe comparso in anticipo, stando a quanto riportato da Nintendosoup.Secondo il report trapelato, Nintendo Switch sarebbe stata la console per videogiochi più venduta Negli Stati Uniti per il mese di dicembre. Ma non solo, il report sembra suggerire che Switch abbia superato sia PS4 sia Xbox One, combinate, durante lo scorso mese. L'insider Benji, che ha ...

Nintendo Switch potrebbe supportare a breve il Frostbite Engine di EA : Nintendo Switch è stato un successo in questi primi due anni, sempre più aziende si sono aperte all'idea di trasferire giochi più grandi e migliori sul sistema. A quanto pare, anche il gigante EA ha intenzione di portare ancora più titoli sull'ibrida.Secondo NintendoSoup, uno Youtuber di nome Doctre81 avrebbe fatto una scoperta interessante su un profilo LinkedIn di EA. Il profilo in questione - non rivelato pubblicamente - mostra come lo ...

Nintendo Switch : una versione revisionata potrebbe arrivare il prossimo anno : Gaming INTEL avrebbe ricevuto informazioni esclusive da una fonte che desidera rimanere anonima riguardo il "nuovo" Nintendo Switch. Le informazioni ricevute suggeriscono che una nuova console arriverà nel 2019. Inoltre, una delle funzionalità principali della prossima versione sarebbe l'aumento dell'archiviazione interna. Nintendo ha privilegiato questo a causa dell'aumento degli acquisti di giochi e dei download digitali dall'eShop.La prossima ...

Persona 5 potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch : Persona 5 in arrivo su Nintendo Switch? Possibile, stando agli ultimi rumor emersi in rete e riportati da GoNintendo.Nello specifico, MysticDistance, un traduttore e collaboratore secondario per siti come Persona Central, KHInsider e altri, avrebbe condiviso alcune informazioni sulla presunta versione Switch del gioco.Ecco quanto emerso fino ad ora:Read more…