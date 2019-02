Milan super | Inter ok | Juve da 5 | il pagellone di calciomercato

Davide Lippi : 'Il Milan ha fatto un super colpo per il futuro - talento vero' : L' agente di mercato Davide Lippi, a Sky Sport, ha commentato l'acquisto da parte del Milan di Tiago Djalò : 'E' un giocatore molto giovane ma è già considerato a livello internazionale. Sono contento che il Milan ha preso un calciatore ...

Volley – Superlega : sei vittorie consecutive per la Revivre Axopower Milano : le parole di Giani : La Revivre Axopower Milano non vuole più fermarsi: il commento di coach Giani Milano quota 6. Sei non come i punti in classifica per la Revivre Axopower (che in campionato è a quota 36, al quinto posto), ma sei come le vittorie consecutive che la formazione di Andrea Giani è riuscita a piazzare nel girone di ritorno del campionato di Superlega. Un andamento nettamente in contrasto con quello dell’andata, in cui Matteo Piano e compagni ...

Volley - SuperLega : 19^ giornata - Milano sconfigge Sora nel posticipo. Che rimonta dallo 0-2 - Abdel-Aziz e Clevenot show : Milano ha sconfitto Sora per 3-2 (21-25; 16-25; 25-15; 25-18; 15-12) nel posticipo della 19^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I meneghini si confermano così al quinto posto in classifica con quattro lunghezze di vantaggio su Verona mentre i laziali strappano un punto fondamentale in ottica salvezza, ora sono a +5 su Siena e il margine inizia a diventare davvero interessante. I ragazzi di Andrea Giani ...

Coppa Italia - Milan in semifinale : super Piatek - doppietta e 2-0 al Napoli : Subito delirio Piatek a San Siro. Il polacco debutta dal 1' con il Milan e lo porta in semifinale di Coppa Italia con una pazzesca doppietta al Napoli al 10' e al 27' del primo tempo. Finisce 2-0 per ...

Super Piatek porta il Milan in semifinale Doppietta del polacco e il Napoli va ko : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI Milan: Donnarumma G., Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetá, Castillejo, Piatek, Borini. Napoli: Meret, Malcuit, Koulibaly, ...

Milano - insulti razzisti al supermercato : “Ti sparo in testa brutta cinese di merda”. Iper si scusa : “Provvedimenti severi” : Una cliente dai tratti orientali indica delle bottiglie d’acqua e chiede qualcosa ad un uomo che la sta riprendendo. Questo per tutta risposta inizia a prenderla in giro, a sbeffeggiarla, travalicando presto nell’insulto razziale. La vicenda è stata raccolta e raccontata da Milano Today, che ha riproposto il video che è diventato virale in rete. “Signora, qua siamo in Italia – dice la voce fuori campo -, è inutile che mi ...

Il video virale della cinese insultata e minacciata in un supermercato Milanese : Una donna cinese è stata pesantemente insultata da un uomo di un supermercato Iper nel milanese al quale chiedeva chiarimenti sul costo di una bottiglia d'acqua. "Impresa" che il bullo ha ripreso con i cellulare e che ora è un video virale in rete. La donna non parla italiano e l'uomo l'ha prima sbeffeggiata, poi insultata e infine minacciata con frasi come "ti spezzo le gambe". Tutto rigorosamente su video, ripreso con un ...

Basket - 17^ giornata Serie A 2018-2019 : Milano supera Bologna - Cremona espugna Avellino : La diciassettesima giornata della Serie A di Basket vede svilupparsi una lotta serrata alle spalle della capolista Olimpia Milano. La squadra di Simone Pianigiani continua nella sua leadership solitaria e ha ottenuto oggi la quindicesima vittoria stagionale, superando in casa la Virtus Bologna per 94-75. Un match che Milano ha sempre avuto in controllo, dilagando poi nel finale. Nonostante un Mike James tenuto a riposo dopo il primo quarto per ...

Milan-Napoli : la super-sfida odierna live su Dazn : Stasera, alle ore 20:30, Il Milan guidato da Gennaro Gattuso scenderà in campo per affrontare il Napoli di Carlo Ancelotti. Il big match valido per la 21esima giornata verrà disputato allo stadio 'Giuseppe Meazza' dove sono attesi oltre 60 mila spettatori. La squadra rossonera arriva al match odierno dopo aver battuto per 2-0 in trasferta il Genoa. Il Napoli, invece, nell'ultima giornata di campionato disputata ha superato per 2-1 la Lazio di ...

Calendario Milan 2019 : date partite di Serie A - Coppa Italia e Supercoppa Italiana : Calendario Milan 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia e SuperCoppa Italiana partite Milan Serie A 2019 Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d’inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l’atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019. Ma andiamo con ordine. LEGGI ANCHE: Calendario Serie A 2018 2019: date, partite e turni ...

