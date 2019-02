Il campionato finito e il Var a discrezione

ilnapolista

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Anche i ricchi piangono Anche i ricchi piangono e la Juve crolla a Bergamo (3 -0) contro l’Atalanta. Saranno giorni di passione per il Napoli dopo la sconfitta di Milano. Barcolla il Ciuccio che ha messo in mostra il suo attacco sgonfio e un’impresentabile difesa. Vincono i rossoneri, con una difesa stretta stretta, tagliando i viveri, segando ponti, mandando avanti solo Robocop, Terminator o Danko, fate voi. È bastato il sosia di Schwarzenegger, mentre i nostri piccoletti gli si arrampicavano addosso per fermarlo, a mettere il Napoli “largo”a tappeto. Questo il verdetto del campo.E ora va in scena la Grande Recriminazione. Tifosi col muso, giocatori straniti e opinionisti in stato di agitazione. Ancelotti, quello che pensa se lo tiene per sé e ha commentato da diplomatico (“solo un incidente”) la partita persa. Una delle verità è che mezza squadra il prossimo giugno se ne andrà per ...