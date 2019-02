Facebook sul lavoro | Cassazione conferma il licenziamento di una segretaria

Cassazione : navigare su Facebook sul posto di lavoro è da licenziamento - prima vittima la segretaria di un medico : Aprire Facebook mentre si lavora può portare al licenziamento. La Cassazione ha infatti reso definitivo il licenziamento disciplinare di una donna del Bresciano che lavorava come segretaria part time ...

Facebook e Google fanno marcia indietro sulle “app spia” su iPhone : A boy makes faces while testing out the Animoji feature on an iPhone X at the Apple Store Union Square on November 3, 2017, in San Francisco, California.Apple’s flagship iPhone X hits stores around the world as the company predicts bumper sales despite the handset’s eye-watering price tag, and celebrates a surge in profits. / AFP PHOTO / Elijah Nouvelage (Photo credit should read ELIJAH NOUVELAGE/AFP/Getty Images) Facebook e Google ...

Facebook - scoppia la polemica sul suo programma di ricerca : "Spiava gli utenti" : Paga 20 dollari al mese per osservare cosa si guarda sullo smartphone e finisce di nuovo sotto accusa. “Non c'era nulla di segreto. Solo una ricerca di mercato”, ribattono da Menlo Park. Ma anche la Apple scende in campo. Già in passato aveva criticato apertamente il social...

Bimbo ucciso a Cardito - commenti e foto choc sul profilo Facebook di Tony : “Munnezz! Padre? E che conosci la parola padre? Tu sei il diavolo in persona”, “come può un padre fare questo? Anche se non erano i suoi figli è sempre un padre…sono senza parole, povero angioletto”. E ancora: “Aspetto con ansia che in carcere ti abboffino di mazzate”. Sono commenti carichi d’odio quelli riversati sui social nei confronti di Tony Essobdi Bedr, il 24enne fermato con l’accusa ...

Facebook riflette sull’interoperabilità : WhatsApp e Messenger generano 100 miliardi di messaggi al giorno : Gli utenti di WhatsApp e Messenger inviano oltre 100 miliardi di messaggi al giorno e questo fa riflettere Facebook sull'interoperabilità tra le app. L'articolo Facebook riflette sull’interoperabilità: WhatsApp e Messenger generano 100 miliardi di messaggi al giorno proviene da TuttoAndroid.

La Ue chiede a Facebook e Twitter di bloccare le fake news sulle elezioni europee : Bruxelles, 29 gen., askanews, - L'Ue ha chiesto con forza ai giganti di internet di intensificare la lotta contro le campagne di disinformazione e le fake news in vista delle elezioni europee che si ...

Cosa farà Facebook per vigilare sulle elezioni europee : Controlli sulle inserzioni Primo passo: ci sarà uno 'standard elevato di trasparenza sulla pubblicità politica su Facebook', per 'prevenire le interferenze straniere', spiega Anika Geisel, la ...

Facebook non ha provato a fermare gli acquisti involontari dei bambini sul social network : immagine: pixabay “Frode amichevole”. Così Facebook catalogava gli acquisti fatti accidentalmente dai bambini sul social network. La definizione emerge dalle carte che la piattaforma ha presentato a un giudice federale degli Stati Uniti a seguito di una class action dei genitori per ottenere i rimborsi sulle spese effettuate accidentalmente dai figli, senza autorizzazione, e dopo la pressione del centro di giornalismo investigativo Reveal per la ...

Facebook annuncia un giro di vite sul rispetto del regolamento da parte di Pagine e Gruppi : Facebook ha deciso di dare un giro di vite alle Pagine che violano le policy della piattaforma, ossia che pubblicano contenuti in cui si inneggia all’odio e alla violenza, e con testi o immagini riferibili a molestie, bullismo e pornografia. Nel mirino anche le Pagine di supporto o elogio a persone o eventi a cui non è permesso essere su Facebook. Inoltre, la piattaforma di Mark Zuckerberg ha deciso di inasprire la politica sui ...

Cicciolina sul suo profilo Facebook : “Sono molto triste per la tua morte amico Tomas Milian”. Solo che l’attore è morto due anni fa : “Sono molto triste della notizia della tua morte carissimo amico Tomas Milian. Sei stato un grande e fantastico attore oltre che un uomo meraviglioso! In lutto tutta l’Italia tutto il mondo per la perdita di questa storica e meravigliosa persona, attore indimenticabile per sempre!! Riposa in pace”. Firmato, Staller Ilona. Data: 23 gennaio 2019. E posta un’Ansa decisamente vecchiotta, per chi la apre. E aggiunge un primo “R.I.P” e un ...

Facebook nel mirino : niente rimborsi per i soldi spesi dai bambini sul social network senza permesso : immagine: Pixabay Secondo alcuni documenti, finora secretati per un processo, Facebook avrebbe guadagnato dalle spese involontarie di alcuni bambini con i videogiochi disponibili sulla piattaforma. I documenti saranno resi pubblici da un giudice federale statunitense, dopo un’inchiesta del centro giornalistico investigativo Reveal. La corte distrettuale degli Stati Uniti ha dato 10 giorni di tempo a Facebook per presentare i documenti, ...