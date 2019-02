Caudo | in ex Tmb Salario 5 000 tonnelate rifiuti anziché 2 000

Roma - Caudo : “Tmb Salario - dopo il rogo 2mila tonnellate di rifiuti all’aria aperta e viavai di mezzi”. Ama : “C’è autorimessa” : Poco meno di un mese dopo l’incendio che lo ha distrutto rendendo inutilizzabili i suoi impianti, non si spengono le polemiche sul tmb di via Salaria, a Roma . Gli abitanti dei quartiere lamentano la mancanza di risposte da parte del Campidoglio, denunciano il continuo via vai dei mezzi Ama, chiedono la chiusura ufficiale della struttura e la bonifica della zona. “ dopo l’incendio la situazione è peggiorata – ha detto Giovanni ...

Roma - Caudo (Pres. III Municipio) : “Dopo l’incendio la situazione del Tmb Salaria è peggiorata” : Roma – Giovanni Caudo , presidente del III Municipio di Roma , è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente, sulla questione del Tmb Salaria a poco meno di un mese dal rogo che ha investito una parte dell’impianto di trattamento meccanico biologico. Gli abitanti dei quartiere lamentano la mancanza di risposte da parte del Campidoglio, denunciano il continuo via vai dei mezzi ...

Caudo : Osservatorio Municipio penserà a come trasformara area Tmb Salario : Roma “Domani riapriremo l’Osservatorio sul Tmb e diventera’ il luogo dove il Municipio progettera’ e pensera’ il futuro e il riuso di quell’area, e chiunque voglia farci qualcosa dovra’ venire a parlarne con noi. Chiederemo consulenze a esperti e professionisti perche’ la trasformazione di quell’area e’ importante non solo per il territorio ma per tutta Roma”. Lo ha detto il ...