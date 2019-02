Allerta Meteo Sardegna | temporali e piogge intense | criticità gialla nel nord-ovest

Allerta Meteo Toscana : criticità arancione per pioggia e temporali nel nord della regione : La Sala operativa unificata permanente, in considerazione delle previsioni Meteo che annunciano un intenso flusso di scirocco con piogge che interesserà la Toscana, ha diramato un’Allerta codice arancione per piogge abbondanti e temporali sui rilievi e rischio idrogeologico e idraulico sull’area settentrionale, in particolare su Garfagnana, Lunigiana, Versilia, Mugello, Val di Bisenzio e Ombrone pistoiese: l’avviso è valido ...

Allerta Meteo - arriva lo Scirocco anche sul “cuscinetto freddo” del Nord/Ovest : scatta l’allarme GELICIDIO : scatta l’allarme GELICIDIO per il Nord/Ovest: lo scorrimento dello Scirocco che sta risalendo l’Italia facendo aumentare le temperature a tutte le quote, comprometterà la colonna d’aria del “cuscinetto freddo” che continua a determinare nevicate in pianura Padana al Nord/Ovest, tra Piemonte, Emilia e Lombardia, oltre che in Liguria fino a bassa quota. Nel corso del pomeriggio/sera, lo Scirocco raggiungerà anche il ...

Allerta Meteo Campania : rischio frane - criticità arancione sulla Penisola Sorrentino-Amalfitana : La Protezione civile della Campania ha diramato un’Allerta Meteo arancione in riferimento alla zona 3, corrispondente a Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini: l’avviso è valido dalle ore 16 di oggi e sarà in vigore fino alle ore 12 di domani. “Il perdurare della perturbazione che sta portando sulla nostra regione piogge e temporali – spiega la Protezione civile regionale – potrebbe causare ...

Allerta Meteo Liguria : avviso di criticità per neve - piogge diffuse - gelicidio e mareggiate : La perturbazione sulla Liguria continua a portare neve nell’entroterra di centro-Ponente, piogge diffuse, locali episodi di gelicidio (possibili nelle zone al confine fra neve e pioggia) e mareggiate su tutte le coste. Questi i dettagli dell’Allerta Meteo aggiornata da Arpal: neve: COMUNI INTERNI DI A (estremo Ponente) GIALLA fino alle 23.59 di oggi, venerdì 1 febbraio COMUNI INTERNI DI B (dunque parte centrale della regione), ZONE D(Valle ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo rovesci - vento forte e mare agitato : “Nella giornata di sabato 2 febbraio persiste la presenza di un sistema perturbato sul territorio regionale, cui sono associati i seguenti fenomeni significativi ai fini dell’Allerta: – piogge e rovesci di moderata intensità sui rilievi durante la prima parte della giornata, in attenuazione successivamente; – ventilazione da sud-ovest, di intensità superiore ai 75 km/h sulle aree appenniniche orientali, superiore ai 60 ...

Meteo - neve a Milano e in Liguria Allerta arancione. Ma a Roma 15 gradi : I primi fiocchi hanno iniziato a cadere all’alba di venerdì mattina: entro la fine della giornata potrebbero cadere fino a dieci cm

Scuole chiuse domani 1 febbraio 2019 per Allerta neve/ Ultime notizie meteo e maltempo : l'elenco dei comuni : domani 1 febbraio 2019 Scuole chiuse per il maltempo e in particolare l'allerta neve: l'elenco dei comuni che hanno preso questo provvedimento

Meteo - Allerta neve a Milano. Appello del Comune : «Usate i mezzi pubblici» : Uffici pubblici e scuole aperte a Milano, ma stato di allerta dalle 7 di venerdì 1 febbraio per tutta la giornata. In città potrebbero cadere fino a 10 centimetri di neve. Agli amministratori di condominio e ai commercianti: «Spargete sale sui marciapiedi»

Meteo - Allerta neve in Liguria : la situazione/ Ultime notizie - primi fiocchi anche a Milano : Meteo, allerta neve in Liguria: la situazione/ Ultime notizie, primi fiocchi anche a Milano ma senza creare particolari disagi alla popolazione

Allerta Meteo Liguria : neve e gelo a Genova e Savona - mezzi pubblici gratis : Da stasera in Liguria iniziano due giorni e mezzo di Allerta Meteo con nevicate e gelicidio nell’entroterra di Genova e Savona fino a domattina, possibili sconfinamenti della neve sulla costa, e da domani piogge consistenti in particolare nel Levante della Regione. E’ il quadro emerso stasera a Genova in un punto stampa dei previsori Arpal con il governatore Giovanni Toti, l’assessore regionale alla Protezione civile ...

Piemonte Allerta Meteo Arancione 1 Febbraio 2019 : Il Centro Funzionale Regione Piemonte ha emesso il seguente bollettino di criticità per Rischio Idrogeologico e Idraulico Ricordiamo che le Allerte NON sono assolutamente emesse da Rete Meteo Amatori, ne da altri siti simili ma dalla Protezione Civile Regionale Descrizione dei fenomeni previsti ABCDEFGHILM Nevicate in arrivo a partire dalle Alpi, in estensione al settore orientale da stasera e poi a tutta la regione nella notte. ...

Allerta Meteo Veneto : arriva la neve - la Regione apre la Sala Operativa : Da stanotte fino a domenica 3 febbraio sono previste forti nevicate sulle montagne venete. Il che è un bene per la stagione sciistica ma aumenta anche il fattore di rischio valanghe, già elevato a causa della caduta di migliaia di alberi in seguito all’ondata di maltempo dello scorso autunno. Per questo la Regione ha deciso di mantenere Operativa la Sala di coordinamento regionale in emergenza (Corem), per garantire un monitoraggio ...

Allerta Meteo Lazio : venti forti e piogge per 36 ore : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda sera-notte di oggi, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, locali grandinate e forti raffiche di vento. Altresi’, ...

Maltempo : Como - Allerta Meteo per domani e scuole chiuse : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - allerta meteo e scuole chiuse domani a Como. In una nota, il Comune informa che "alla luce delle nevicate previste dalla tarda serata di oggi e a seguire nella mattinata di domani con progressiva attenuazione nel corso della giornata, il sindaco Mario Landriscina, in se