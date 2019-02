Alessia Marcuzzi difende la D' Urso per vecchi post offensivi di John Vitale | ' Vergognati'

Isola dei Famosi 2019 - Alessia Marcuzzi sbotta contro John (che ha offeso la D’Urso) : «Se fosse per me - tu dovresti essere eliminato» : Alessia Marcuzzi contro John Vitale “Ho fatto una caz*ata. Chiedo scusa a tutta l’Italia e a tutte le donne del mondo, se ho scritto questa cosa“. A parlare è John Vitale, “galeotto” della quattordicesima edizione dell‘Isola dei Famosi. Nel corso della diretta di stasera, il ragazzo ha infatti dovuto fornire la sua versione dei fatti riguardo agli insulti, scritti sul suo profilo Facebook un anno fa, diretti a ...

John Vitale contro Barbara d’Urso - Alessia Marcuzzi è una furia : “Devi uscire!” : Polemica su Barbara d’Urso all’Isola dei Famosi 2019: John la insulta, Alessia Marcuzzi si infuria John Vitale ha attaccato pesantemente Barbara d’Urso prima del suo arrivo all’Isola dei Famosi 2019. E le sue parole hanno fatto il giro del Web! Parole che hanno fatto infuriare Alessia Marcuzzi, che ha detto apertamente che, se dipendesse da […] L'articolo John Vitale contro Barbara d’Urso, Alessia Marcuzzi è ...

Isola De Famosi 2019 - Alessia Marcuzzi contro John Vitale dopo gli insulti a Barbara D'Urso : «Se fosse per me dovresti essere eliminato» : Nella seconda puntata dell' in onda questa sera, Alessia Marcuzzi ha deciso di affrontare a muso duro uno dei concorrenti non Famosi, John Vitale , a proposito degli insulti che quest'ultimo ha ...

Alessia Marcuzzi contro John Vitale : “Dovresti essere squalificato!” : John Vitale rimproverato da Alessia Marcuzzi dopo gli insulti alla D’Urso Dopo aver affrontato il caso Taylor Mega, Alessia Marcuzzi si è occupata degli insulti a Barbara D’Urso di John Vitale. Il 33enne napoletano è stato rimproverato dalla Marcuzzi per l’accaduto dicendo che sono delle offese piuttosto pesanti non solo a una collega, ma a una donna: “I leoni da tastiera fanno così: scrivono cose indicibili sulle ...

Isola dei Famosi 2019 - Alessia Marcuzzi a John Vitale dopo le offese a Barbara D'Urso : "Dovresti essere eliminato" : Nel corso della seconda puntata de 'L'Isola dei Famosi 2019', in onda, stasera, giovedì 31 gennaio, Alessia Marcuzzi ha avuto la possibilità di confrontarsi duramente con uno dei finalisti di 'Saranno Isolani', John Vitale, che, un anno fa, ha espresso, in maniera molto volgare e offensivo, il proprio pensiero contro Barbara D'Urso. La padrona di casa, senza mezzi termini, ha difeso la collega: Non solo sono state fatte delle offese ad ...

Taylor Mega racconta il suo dramma. Alessia Marcuzzi si ricrede : Alessia Marcuzzi si ricrede su Taylor Mega: “Mi sembravi spavalda” La seconda puntata dell’Isola dei Famosi si è aperta con lo ‘scandalo’ Taylor Mega. La naufraga ha dichiarato di soffrire di stress e ha svelato di aver vissuto in passato un periodo buio per colpa della droga: “Ho avuto problemi di tossicodipendenza. Ho fatto uso di stupefacenti e ne sono uscita per amore della mia famiglia”. Alessia ...

L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 31 gennaio 2019 – Conduce Alessia Marcuzzi con Parietti - D’Eusanio e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quinto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato ad Alvin, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno due new entry che corrispondono al nome di Alba Parietti e Alda D’Eusanio. E proprio […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 31 ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci a Le Iene - video dell’intervista doppia di Alessia Marcuzzi : Laura Pausini e Biagio Antonacci a Le Iene per una speciale intervista di Alessia Marcuzzi. I due cantanti italiani intraprenderanno una tournée congiunta negli stadi quest'anno e a Le Iene si prestano per una intervista doppia in occasione dei loro 25 anni di carriera. Laura e Biagio raccontano il loro primo incontro, in un lontanissimo Festival di Sanremo, entrambi in gara - lui tra i Campioni, lei tra le Nuove Proposte. Biagio però, in ...

«Alessia Marcuzzi senza mutande» : imbarazzo all'Isola dei Famosi 2019 dopo la battuta della Gialappa's Band : Alessia Marcuzzi senza mutande all'Isola dei Famosi 2019? Il dubbio è sorto a molti dopo la battuta in diretta della Gialappa's Band. Regina indiscussa della prima puntata...

«Alessia Marcuzzi senza mutande» : imbarazzo all'Isola dei Famosi 2019 dopo la battuta della Gialappa's Band : Alessia Marcuzzi senza mutande all'Isola dei Famosi 2019? Il dubbio è sorto a molti dopo la battuta in diretta della Gialappa's Band. Regina indiscussa della prima puntata...

Alessia Marcuzzi forse senza mutande - scatta la polemica sui social : L'Isola dei Famosi ha preso il via e già dalla prima puntata ha iniziato a far parlare molto i telespettatori e gli utenti sui social. Con la presentazione dei vari concorrenti e personaggi 'particolari' come Francesca Cipriani ed il 'Divino' Otelma, possiamo ben dire che l'avvio della nuova avventura dei naufraghi è stato parecchio interessante. Se al tutto aggiungiamo anche l'incidente osè di Francesca Cipriani che ha mostrato le proprie parti ...

Isola dei famosi - 'ecco chi non è all'altezza' : Alessia Marcuzzi ha un enorme problema : Siamo all' Isola dei famosi numero 14, la quinta targata Mediaset. Ecco il peggio del meglio andato in onda giovedì scorso. 10, Paolo Brosio. L' ex inviato del Tg4 si sta scrollando di dosso i panni ...

Isola dei famosi - "ecco chi non è all'altezza" : Alessia Marcuzzi ha un enorme problema : Siamo all'Isola dei famosi numero 14, la quinta targata Mediaset. Ecco il peggio del meglio andato in onda giovedì scorso. 10) Paolo Brosio. L' ex inviato del Tg4 si sta scrollando di dosso i panni del predicatore, la leggerezza gli dona di più. Sulla zattera dice zozzerie sulle ragazze in bikini, p

Isola Dei Famosi – Che Dio Ci Aiuti : Alessia Marcuzzi battuta dalla fiction della Rai! : La prima puntata dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, come quasi tutte le prime puntate, è partita senza troppe emozioni e colpi di scena. Gli ascolti sono la cartina al tornasole. Infatti ha... L'articolo Isola Dei Famosi – Che Dio Ci Aiuti: Alessia Marcuzzi battuta dalla fiction della Rai! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.