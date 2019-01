Volkswagen - Il Dune Buggy diventa elettrico

quattroruote

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Lascopre le carte e diffonde i teaser della sorpresa prevista per il Salone di Ginevra: è il ritorno del classicocon la concept e-elettrica, che unisce lo stile evergreen dei veicoli da tempo libero con la tecnologia e il design di domani.La flessibilità della piattaforma Meb. Ispirata alla moda degli anni 60 e 70 nata negli Stati Uniti e fondata sulla meccanica del Maggiolino, laConcept è stata sviluppata sulla base della piattaforma modulare Meb, che sarà utilizzata dal gruppoper i modelli della famiglia I.D. e per i veicoli degli altri brand. La e-rappresenta la dimostrazione della flessibilità della struttura e delle potenzialità del progetto, ma lanon ha per il momento fornito indicazioni sulla configurazione di motore e batterie scelta per questa concept.Su base Maggiolino. Il teaser mette in ...